Liên quan đến vụ thi thể trong vali ở quận 7 (TP.HCM) gây xôn xao dư luận, Công an TP.HCM đang tạm giữ nghi phạm Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc) để đấu tranh làm rõ.

Theo thông tin trên Vietnamnet, bước đầu nghi can Jeong In Cheol đã thừa nhận hành vi sát hại người đồng hương Han Tong Duk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc) để cướp tài sản rồi phân xác nạn nhân.

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong vali - Ảnh: Internet

Theo lời khai, Jeong In Cheol làm ăn thất bại và bị vỡ nợ. Lâm vào tình thế túng quẫn, Cheol nảy sinh ý định cướp tài sản của người đồng hương giàu có.

Chiều tối 26/11, nạn nhân đi xe ô tô hiệu Kia đến căn nhà thuê của Cheol thuộc KDC Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7). Tại đây, Cheol đã sát hại nạn nhân rồi phân xác cho vào vali đặt trong toilet.

Jeong In Cheol sát hại người đồng hương giàu có để cướp tài sản - Ảnh: Internet

Sau khi lau dọn hiện trường, Cheol đã cướp đi tài sản giá trị hàng trăm triệu đồng của nạn nhân rồi lấy xe ô tô Kia bỏ trốn.

Tối 27/11, chủ nhà đến kiểm tra thì phát hiện xác anh Han Tong Duk nên báo công an. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều dụng cụ dính máu gồm cưa, kiềm cộng lực... Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong căn hộ thuộc chung cư cao cấp Masteri Thảo Điền. Vụ án mạng đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.

