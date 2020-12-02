Bắt quả tang chồng chở gái lạ, vợ lao vào đánh ghen ai ngờ bị 'Tuesday' phản dame cực gắt

Xã hội 02/12/2020 17:07

Sau khi đôi vợ chồng cãi vã to tiếng, cô gái được cho là tiểu tam lao khỏi xe ô tô, cầm túi định đánh người vợ khiến ai nấy bức xúc. Đoạn clip đánh ghen giữa đường nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen giữa đường khiến nhiều người xôn xao. 

"Không liên quan nhưng bên nhà em vừa có biến căng các bác ạ. Bụi đời chợ Lớn! Chồng dẫn 'em 13' về bị vợ bắt được choảng ngay dưới sảnh, 'em 13' cố thủ trong xe sau đấy ra ngoài đánh chị chính thất. Anh chồng lái con xe trắng đứng ra bảo vệ 'em 13' thì chịu rồi", chia sẻ của chủ nhân đoạn clip. 

Theo hình ảnh trong clip, người vợ bắt gặp chồng đưa nhân tình về nhà bằng xe ô tô nên lao đến đánh ghen. Hai bên xô xát, cãi vã ầm ĩ ngay trên đường. 

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Clip đánh ghen gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip
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Cô gái được cho là bồ nhí lao vào đánh người vợ - Ảnh cắt từ clip

Một lúc sau, cô gái được cho là nhân tình vốn đang cố thủ trên xe bỗng nhảy vào "tham chiến", ra tay đánh lại cô vợ. Còn anh chồng vẫn tìm đủ mọi cách ngăn cản vợ động vào "tiểu tam".  

Sau đó, bảo vệ tiến đến can ngăn, hòa giải nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. 

Ngay khi được đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận bức xúc: "Ủa ghen ngược nữa hả?"; "Đàn ông độc thân đầy ra mà cứ dính vào mấy ông có vợ làm gì không biết!"; "Ôi còn hung hăng hơn cả chính thất nữa, sợ thật!"; "Ngang ngược hết biết"...

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