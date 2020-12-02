Vào cửa hàng tiện lợi, cô gái mặc quần ngắn bằng gang tay, thoải mái cho vòng một 'đi chơi xa' khiến dân tình ngượng chín mặt

Thế giới 02/12/2020 14:28

Cô gái trẻ ăn mặc phản cảm trong cửa hàng tiện lợi khiến dân tình bức xúc. Nhiều người còn cho rằng hành vi này cần phải phạt thật nặng.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh các cô gái ăn mặc phản cảm trong cửa hàng tiện lợi khiến dân tình bức xúc. Bị ném đá không thương tiếc nhưng có vẻ nhiều cô nàng vẫn không biết rút kinh nghiệm, tiếp tục tái diễn hành vi tương tự.

Mới đây, dân mạng lại chia sẻ hình ảnh cô gái trẻ ăn mặc hở hang trong cửa hàng tiện lợi ở Văn Sơn, Đài Bắc, Đài Loan. Giữa cửa hàng đông đúc, cô gái trẻ vẫn thản nhiên mặc chiếc quần ngắn cũn bằng một gang tay, khoe trọn vòng 3 phản cảm. Đặc biệt, chiếc áo sát nách được khoét sâu hoắm khiến cô gái lộ vòng một không mặc nội y trước mặt nhiều người. 

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Cô gái ăn mặc phản cảm trong cửa hàng tiện lợi khiến ai nấy bức xúc - Ảnh: ETtoday

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh gây bão mạng và nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Hầu hết mọi người đều cho rằng dù ăn mặc thế nào là quyền tự do của mỗi người nhưng cũng không thể cổ xúy cho hành vi vô văn hóa, thiếu tôn trọng người xung quanh. 

"Không hiểu nghĩ gì mà ăn mặc được như vậy nhỉ"; "Không có não hả trời"; "Mới sáng sớm nên chưa tỉnh táo hả"; "Có lẽ nhà cô ấy không có gương. Thông cảm đi!"; "Thiết nghĩ những hành động vô văn hóa thế này cần phải phạt nặng"; "Trong cửa hàng nhiều khi còn có trẻ con, người già nữa chứ"..., dân mạng bình luận. 

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Từ khóa:   Đài Loan ăn mặc phản cảm hành động phản cảm

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