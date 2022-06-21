Hai bị cáo là Cao Tài Năng (sinh năm 1981) và Vũ Thị Mừng (vợ Năng - sinh năm 1983), cùng trú tại phường Bình Hàn, TP. Hải Dương. Người bị hại là anh D.C.C (sinh năm 1974, nơi cư trú số 68 phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Theo báo Lao động đưa tin, ngày 20/6, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương, Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương.

Vũ Thị Mừng lĩnh thêm một năm tù về các tội Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt. Tổng hợp hình phạt là 7 năm 6 tháng tù.

Căn cứ tài liệu vụ án, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án tử hình bị cáo Cao Tài Năng về các tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

Trước đó, sáng 8/4, tại Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án Cao Tài Năng giết người, đốt xác xảy ra tại TP. Hải Dương. Tuy nhiên, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do vắng 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Năng và 1 luật sư bào chữa cho bị cáo Mừng (vợ Năng).

HĐXX Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án tử hình bị cáo Cao Tài Năng về các tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt - Ảnh: báo Công an nhân dân

Theo thông tin của báo Người Lao động, trước đó, ngày 18/11/2021, TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Cao Tài Năng vì 3 tội giết người, cướp tài sản và xâm phạm thi thể, hài cốt. Bị cáo Vũ Thị Mừng nhận án 6 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể, hài cốt.

Sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, bị cáo Cao Tài Năng đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, bị cáo Vũ Thị Mừng kháng cáo vì cho rằng mình không xâm phạm thi thể, mồ mả.

Bên cạnh đó, gia đình nạn nhân cũng làm đơn kháng cáo cho rằng cơ quan tiến hành tố tụng chưa xác minh, điều tra, đánh giá đầy đủ các tình tiết trong vụ án. Cụ thể, đối với bị cáo Vũ Thị Mừng cần xem xét với vai trò đồng phạm khi hỗ trợ Cao Tài Năng phạm tội giết người, cướp tài sản và xem xét các tình tiết tăng nặng.

Bên cạnh đó, về trách nhiệm dân sự, việc bồi thường của 2 bị cáo chưa đầy đủ, không đúng với thiệt hại thực tế, trách nhiệm cấp dưỡng với bố mẹ và 2 con của bị hại.

Nơi Cao Tài Năng chôn thi thể chủ nợ đêm 28/11/2020 - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin của báo Công an nhân dân, theo bản án phúc thẩm, vợ chồng Năng - Mừng thuê căn nhà ở số 126 Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để mở hiệu thuốc tân dược. Thời điểm kinh doanh, vợ chồng Năng - Mừng vay của ông Cường hơn 7 tỷ đồng. Sau đó, vợ chồng Năng-Mừng trả hơn 4 tỷ đồng. Số tiền còn lại gần 3 tỷ đồng, vợ chồng Năng- Mừng xin khất nhưng ông Cường không đồng ý và đề nghị thanh toán vào ngày 28/11/2020.

Sáng 28/11/2020, Năng thấy hiệu thuốc không có ai nên hẹn ông Cường đến đây, rồi dùng gậy gỗ sát hại. Gây án xong, Năng lái ôtô của ông Cường lên Hà Nội, bỏ lại ven đường trong khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ.

Sau khi bắt taxi quay về Hải Dương, Năng ra bờ sông Kim Sơn đào hố rộng khoảng 2m. Tối cùng ngày, Năng nói cho Mừng biết việc mình đã sát hại ông Cường. Nghe xong, Mừng khuyên chồng ra đầu thú.

Sau đó, do sợ Năng bị bắt đi tù và Năng dọa tự tử nên Mừng đã đồng ý giúp đỡ chồng che giấu tội ác. Ngay trong đêm, vợ chồng Năng- Mừng đi ôtô đến hiệu thuốc, chở xác ông Cường ra bờ sông chôn.

Chiều 29/11/2020, Năng chở Mừng lên Hà Nội để xóa dấu vết trên ôtô. Thời gian sau đó, Năng thường xuyên ra nơi chôn nạn nhân xem xét tình hình và phát hiện có một số cây mới được trồng.

Do sợ tội ác bị lật tẩy, tối 8/2/2021, vợ chồng Năng-Mừng mua 6,5 lít xăng và một số dụng cụ ra bờ sông đào và đốt thi thể. Ngày 1/7, Năng ra đầu thú.