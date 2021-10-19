Bắc Giang: Bắt giữ được đối tượng nghi sát hại vợ đang lẩn trốn ở nhà mẹ nuôi

Xã hội 19/10/2021 14:33

Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ người đàn ông tình nghi sát hại vợ tối 17/10 tại xóm Trước, thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa.

Theo báo Dân Việt đưa tin, ngày 19/10, cơ quan công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Y. (SN 1959) là đối tượng tình nghi giết vợ trong tối ngày 17/10 tại xóm Trước, thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa.

Qua xác định ban đầu, trước đó, đối tượng Nguyễn Quốc Y. và bà Ngô Thị H. (SN 1956) cùng trú tại thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 20 giờ ngày 17/10, hàng xóm bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu của bà H., nghĩ là hai vợ chồng đang cãi nhau, xô sát như những lần trước nên đã gọi con trai đến. 

Bắc Giang: Bắt giữ được đối tượng nghi sát hại vợ đang lẩn trốn ở nhà mẹ nuôi - Ảnh 1
Đối tượng Yên tại cơ quan điều tra - Ảnh: CABG

Khi người con đến nhà thì gặp đối tượng Y. đi ra, lên xe máy bỏ trốn. Ngay sau đó, người con vào nhà kiểm tra thì phát hiện thấy bà H. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Đối tượng Y. và bà H. có 3 người con gồm 1 con gái, 2 con trai nhưng cả ba đều đã có gia đình.

"Công an huyện Hiệp Hòa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm, phát hiện và đã bắt giữ đối tượng Y. khi y đang lẩn trốn tại gia đình bà D.T.L ( mẹ nuôi của Y.) trú tại thôn Phù Yên, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh" - Cơ quan công an tỉnh Bắc Giang cho biết.

Qua đấu tranh sơ bộ, đối tượng Y. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tđiều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

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Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Quốc Y. và bà Ngô Thị H. xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

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