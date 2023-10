Sau khi sát hại vợ cũ ngay tại cây xăng, nghi phạm kéo thi thể vợ vào nhà vệ sinh rồi châm lửa tự sát. Vụ án khiến người dân Thái Nguyên bàng hoàng và ngỡ ngàng.

Theo thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, vào ngày 29/9, người dân vô cùng bàng hoàng trước vụ việc chồng cũ "máu lạnh" ra tay giết vợ và châm lửa đốt để tự vẫn. Qua trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Đại Từ điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Cát Nê, huyện Đại Từ vào rạng sáng.

Theo lời kể của vị lãnh đạo, người phụ nữ đã bị chồng cũ sát hại ngay tại cây xăng, sau đó người chồng tự sát nhưng đã được đưa đi cấp cứu. Hiện tại, nghi phạm đang trong viện và chưa thể làm việc với cơ quan công an nên nguyên nhân vụ án mạng vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cây xăng là nơi hiện trường vụ án giết người thương tâm - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Sau vài giờ điều tra sơ bộ, lãnh đạo UBND xã Cát Nê cho biết, nạn nhân là chị N.T.D (37 tuổi), là nhân viên cây xăng Cát Nê.

Rạng sáng 29/9, chồng cũ của chị D. là anh Đinh Viết Hà (45 tuổi) đến cây xăng Cát Nê rồi bất ngờ dùng dao đâm vợ tử vong. Vị lãnh đạo UBND xã Cát Nê cho hay, Hà mới ly hôn vợ khoảng 1 tháng nay.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi ra tay sát hại vợ cũ, nghi phạm lôi thi thể của nạn nhân ra nhà vệ sinh rồi châm lửa tự đốt cả hai. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa ông Hà đi cấp cứu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thai-nguyen-chong-cu-giet-vo-roi-cham-lua-dot-xac-ngay-tai-cay-xang-427659.html