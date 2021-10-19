6 chữ cuối ở cáo phó tiết lộ khí chất 'trâm anh thế phiệt' của vợ cũ ông Dũng 'Lò Vôi': CĐM ngỡ ngàng vì hoàn toàn trùng khớp với những gì 'người giấu mặt' tâm sự trước đó

Chi tiết nhỏ này đã khiến nhiều người cho rằng "6 chữ" lộ khí chất "lá ngọc cành vàng" của bà cả ông Dũng "lò vôi".

Tối ngày 17/10/2021, thông tin vợ cả của ông Huỳnh Uy Dũng - bà Trần Thị Tuyết đã qua đời tại Bình Dương sau thời gian lâm bệnh nặng, hưởng thọ 68 tuổi gây xôn xao dư luận. Khi nhận được thông tin, ông Dũng "lò vôi" đã có mặt tại nhà của vợ cũ thắp hương và dặn dò các con lo chu toàn hậu sự của mẹ. Mới đây, hình chụp cáo phó của bà Tuyết rò rỉ trên mạng xã hội có một chi tiết khiến nhiều người xúc động, đồng thời đây cũng là điểm "mấu chốt" thể hiện rõ nhất tính cách của bà

Trong thông báo chung về thông tin lễ tang của người đã khuất, có 6 chữ được gia đình in hoa, đặc biệt lưu ý với những người đến chia buồn: "Gia đình xin miễn chấp điếu". Theo đó, gia đình của "bà cả" từ chối nhận tiền phúng điếu. Cáo phó của bà Tuyết được lan truyền trên MXH Được biết, tiền phúng điếu là một phong tục quen thuộc, gần như không thể thiếu trong các đám tang của người Việt. Bên cạnh vòng hoa, những người đến viếng tang lễ thường gửi kèm một khoản tiền tùy tâm để phúng viếng người đã khuất.

Song, gia đình vợ cũ ông Dũng đã thông báo xin phép không nhận lễ này của người tiễn đưa bà chặng đường cuối. Chi tiết nhỏ này đã khiến nhiều người cho rằng "6 chữ" lộ khí chất "lá ngọc cành vàng" của bà, gia đình chỉ đón nhận những lời chia buồn mà thôi. Hình ảnh hiếm hoi về bà cả của ông Dũng - Ảnh: Internet Theo Pháp luật và Bạn đọc, bà Tuyết xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt - con gái ông Ba Thu, từng là Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Sông Bé (một tỉnh cũ thuộc vùng Đông Nam Bộ). Ảnh của bà Tuyết chưa từng xuất hiện trên truyền thông. Trả lời trên Doanh nghiệp và Tiếp thị, một nhân vật tự xưng là người giúp việc trong gia đình cách đây hơn 20 năm đã có những tiết lộ gây sốc về "bà cả" trâm anh thế phiệt của đại gia Đại Nam. Theo đó, người này tiết lộ: "Chị ấy kín tiếng, nhưng dân ở đây thì rõ mồn một. Chị Tuyết là người an phận, ít khi hơn thua với ai. Một phần vì chị Tuyết cũng lớn hơn ông Dũng vài tuổi, tính tình cũng điềm đạm. Chị ấy làm từ thiện cũng nhiều, sống an phận vậy mà nuôi con.

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