An Giang: Truy tìm nghi phạm khoá cửa, phóng hỏa đốt nhà một gia đình 3 người lúc rạng sáng

Xã hội 06/09/2021 16:01

Một gia đình 3 người thoát chết trong gang tấc khi bị kẻ gian khoá cửa ngoài, phóng hoả lúc đang ngủ.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 6/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đang phối hợp cùng Công an TP. Châu Đốc truy tìm nghi phạm dùng xăng phóng hỏa giết người.

Cụ thể, khoảng 4h sáng ngày 5/9, trong lúc bà Võ Thị N. (49 tuổi, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) cùng con gái là Bùi Thị Diễm M. (24 tuổi) và con trai 5 tuổi của M. đang ngủ thì phát hiện nhà bị bốc cháy.

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Hiện trường ngôi nhà bị cháy - Ảnh: Tiền Phong

Quá hoảng hốt, chị M. định chạy ra mở cửa thì phát hiện cửa chính đã bị khóa bên ngoài. Ngay lập tức, bà N. đã nhảy từ tầng 1 phía sau nhà xuống đất, còn M. và con trai bị kẹt lại trong nhà. Thấy vậy, người dân xung quanh đã cùng nhau hỗ trợ dập lửa và dùng búa đập khóa, lấy thang đưa mẹ con chị M. ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua công tác khám nghiệm, đã thu giữ nhiều chai nhựa bị cháy có chứa xăng cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Nguyên nhân vụ án ban đầu được nhận định do ghen tuông tình ái nên đối tượng đã khóa cửa ngoài rồi đổ xăng đốt nhà nhằm giết chết gia đình bà N.

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