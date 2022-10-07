Ám ảnh lời kể của nạn nhân trong vụ xe tải tông xe khách làm 24 người bị thương ở Nghệ An

Xã hội 07/10/2022 09:40

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vào sáng 6/10 khiến hàng chục người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng ngày 6/10, trên quốc lộ 48E đoạn qua địa phận huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe chở công nhân khiến hàng chục hành khách bị thương. Vào thời điểm trên, xe khách BKS 37F-002.06 chở công nhân đi làm ở Công ty may Minh Anh. Khi xe đi đến ngã tư Tân Đồng (xã Tân Phú giáp xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ) thì bị ô tô tải Howo tông trúng. 

 

Cú tông mạnh khiến xe khách bị hỏng ở thân xe, 24 công nhân trên xe khách bị thương phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cấp cứu. Theo lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An cho biết, chẩn đoán ban đầu có 15 người bị chấn thương phần mềm, 2 người gãy xương sườn, 5 người gãy xương cánh chậu, 1 người vỡ bàng quang, 1 người trật khớp cùng đòn.

Ám ảnh lời kể của nạn nhân trong vụ xe tải tông xe khách làm 24 người bị thương ở Nghệ An - Ảnh 1
Xe chở công nhân va chạm với xe tải khiến 24 người bị thương - Ảnh: Báo VTC News

Theo thông tin từ báo Dân trí, đến chiều 6/10, liên quan đến vụ tai nạn nêu trên, Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An cho biết đã tiếp nhận 24 nạn nhân bị thương (23 nữ và một nam). Có 3 nạn nhân chấn thương nặng được chuyển lên tuyến trên.

Theo nhiều nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An, cú va chạm mạnh khiến nhiều người ngồi hàng ghế sau của xe khách bị văng qua cửa kính chắn gió. Bệnh nhân Nguyễn Thị Hương nhớ lại: "Lúc đó tôi ngồi hàng ghế sau cùng 5 người, nhìn ra phía ngoài cửa sổ thì thấy chiếc xe tải chạy tới. Cú va chạm mạnh khiến tôi và nhiều người bị bay qua và nằm gác trên kính chắn gió"

Ám ảnh lời kể của nạn nhân trong vụ xe tải tông xe khách làm 24 người bị thương ở Nghệ An - Ảnh 2
Nhiều người văng qua kính chắn gió - Ảnh: Báo Dân Trí
Ám ảnh lời kể của nạn nhân trong vụ xe tải tông xe khách làm 24 người bị thương ở Nghệ An - Ảnh 3
Nhiều bệnh nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An - Ảnh: Báo Dân Trí

Các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đều là nữ công nhân một nhà máy may mặc ở huyện Tân Kỳ. Hiện trường vụ tai nạn cách nơi làm việc của công nhân gần 20km. Mỗi ngày công ty may mặc này có hàng chục chuyến đưa đón công nhân ở các địa phương lân cận tới nhà máy.

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