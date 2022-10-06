Nghệ An: Thất kinh xe tải tông xe khách chở nữ công nhân, 24 người nhập viện cấp cứu

Một xe chở công nhân đi làm ở nhà máy may mặc tại Nghệ An va chạm với xe tải, khiến 24 người phải nhập viện cấp cứu vào sáng ngày 6/10.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng 6/10, trên quốc lộ 48E (thuộc địa phận huyện Tân Kỳ, Nghệ An) giữa ô tô tải và xe khách khiến nhiều nữ công nhân bị thương. Vào thời điểm nêu trên, xe khách BKS 37F-002.06 chở nữ công nhân đi làm ở Công ty may Minh Anh. Khi chạy đến ngã tư Tân Đồng (xã Tân Phú giáp xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ) thì bị ô tô tải Howo tông trúng. Cú tông vào hông xe chở công nhân khiến nhiều người bị thương, kêu cứu. Chính quyền địa phương và người dân xung quanh hiện trường vụ tai nạn nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Đầu ô tô tải cũng bị hư hỏng nặng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM Nhiều công nhân bị thương chờ xe cứu thương đến - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Theo thông tin từ VNExpress, đại diện bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc đóng ở huyện Nghĩa Đàn cho biết, có 24 người (23 nữ, một nam) trong vụ tai nạn được đưa tới viện. Trong đó, hai bệnh nhân đa chấn thương phải chuyển lên tuyến trên điều trị, 6 trường hợp mức độ vừa, số còn lại nhẹ được phân loại để điều trị tại các khoa. Công an địa phương cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn trời không mưa, tầm nhìn thoáng. Nguyên nhân tai nạn hiện vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Tây Bắc đang phân loại bệnh nhân trong vụ tai nạn - Ảnh: VNExpress Các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đều là nữ công nhân một nhà máy may mặc ở huyện Tân Kỳ. Hiện trường vụ tai nạn cách nơi làm việc của công nhân gần 20km. Mỗi ngày công ty may mặc này có hàng chục chuyến đưa đón công nhân ở các địa phương lân cận tới nhà máy.

Đà Nẵng: Xe khách tông liên hoàn trên cầu vượt, nhiều người bị thương Đội Cảnh sát Giao thông Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đang khẩn trương điều tra vụ tại nạn giao thông liên hoàn trên cầu vượt khác mức 3 tầng Ngã ba Huế khiến nhiều người bị thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-that-kinh-xe-tai-tong-xe-khach-cho-nu-cong-nhan-24-nguoi-nhap-vien-cap-cuu-510545.html