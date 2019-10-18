Ám ảnh hiện trường vụ người đàn ông gặp tai nạn thương tâm, cả người bị treo lên cổng sắt

Xã hội 18/10/2019 20:29

Người đàn ông chạy xe máy đã gặp tai nạn thương tâm khiến cả người bị treo lên cổng sắt, chiếc xe thì đổ kềnh dưới nền đất. Hiện trường vụ tai nạn khiến người xem ám ảnh.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh ghi lại hiện trường một vụ tai nạn thương tâm khiến người xem không khỏi xót xa và ám ảnh.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: FB

Theo một số nhân chứng, một người đàn ông chạy xe máy đã xảy ra va chạm mạnh không rõ nguyên nhân, khiến cả người bị treo lên cổng sắt, chiếc xe máy ngã sõng xoài trên nền đất.

Nhìn những bức ảnh này, người ta không khỏi thắc mắc người đàn ông đã chạy xe như thế nào mà để xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy? Ngoài ra, tình hình sức khỏe của nạn nhân cũng khiến cộng đồng mạng vô cùng quan tâm. Sự việc được cho là xảy ra ở Phù Ninh, Phú Thọ. 

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Người đàn ông bị treo lên cổng sắt - Ảnh: FB

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, hình ảnh đã nhận về nhiều bình luận, chia sẻ. Ai nấy đều cho rằng hiện trường vụ tai nạn quá đáng sợ, ám ảnh.

"Hy vọng ai thấy hình ảnh này đều sẽ được bài học kinh nghiệm, ra đường đừng phóng nhanh vượt ẩu. Chẳng biết người đàn ông này đi kiểu gì mà gặp tai nạn kinh hoàng như thế. Chủ nhà chứng kiến cảnh này chắc ám ảnh suốt đời mất, có khi còn phải chuyển nhà", tài khoản H.B. bình luận.

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Chiếc xe đổ kềnh trên mặt đất - Ảnh: FB

"Có lẽ đâm mạnh vào trụ sắt rồi bay cả người lên cao. Nhìn hiện trường thì có lẽ người không thể cứu được nữa rồi, chia buồn với chủ nhà cũng như người xấu số", tài khoản M.T. viết.

Hiện những hình ảnh trên vẫn đang nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   tai nạn kinh hoàng tai nạn thảm khốc tai nạn giao thông

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