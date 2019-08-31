Vụ tai nạn thương tâm giữa xe đầu kéo và xe máy vào sáng nay tại Hà Nội khiến một nữ sinh tử vong. Chứng kiến cảnh cô gái trẻ tử nạn, ai nấy đều không khỏi đau lòng.

Vào khoảng 7 giờ sáng nay (31/8), tại ngã 3 Nhổn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một cô gái tử vong. Nạn nhân là L.T.T (sinh năm 1999, trú huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang).

Chứng kiến cảnh cô gái qua đời khi còn quá trẻ, ai nấy đều không khỏi đau lòng - Ảnh: Internet

Vào thời điểm trên, T. điều khiển xe máy lưu thông theo hướng từ QL32 đi trung tâm TP. Hà Nội. Khi đi đến đoạn ngã 3 Nhổn thì va chạm với xe đầu kéo mang biển số 22C-026.71 kéo theo rơ móoc chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến T. tử vong tại chỗ. Được biết hiện T. đang là sinh viên theo học tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Chứng kiến vụ tai nạn, ai nấy đều không khỏi xót thương cho cô gái tử nạn khi tuổi còn quá trẻ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến nữ sinh 20 tuổi tử vong - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc và điều tiết giao thông.

Thời gian gần đây xảy ra khá nhiều vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều người không khỏi đau lòng.

Nữ sinh gặp tai nạn tử vong trong ngày sinh nhật

Nữ sinh lớp 6 tử vong trên đường mua hương giùm cha mẹ - Ảnh: Internet

Vào ngày 9/8, đoạn qua khối 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một nữ sinh lớp 6 tử vong. Theo đó, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, em N.T.K.L (trú tại thị trấn Khe Sanh), đang đi bộ trên đường thì bị ô tô khách tông phải. Cú va chạm khiến em L. tử vong tại chỗ. Được biết, nạn nhân gặp nạn ngay trong ngày sinh nhật.

Hình ảnh đau lòng: Người thân khóc ngất bên thi thể cụ ông 74 tuổi bị xe tải cán tử vong Nạn nhân của vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng nay tại Đà Nẵng là cụ ông 74 tuổi. Chứng kiến cảnh người nhà gào khóc thảm thiết bên thi thể nạn nhân, ai nấy đều xót xa.

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