Xe khách bị tàu hỏa tông ở Bình Thuận: Hai chị em tử vong khi trên đường vào thăm bà ngoại đang nằm viện

Xã hội 31/07/2019 15:46

Hai trong ba nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng nay tại Bình Thuận là chị em ruột. Cả hai đang trên đường vào thăm bà ngoại đang nằm viện.

Sáng nay (31/7), tại điểm giao cắt đường sắt thuộc xã Phong Phú, huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân được xác định bao gồm: Đặng Thị Bích Trân (21 tuổi), Đặng Thị Bích Dân (10 tuổi, em ruột Bích Trân cùng trú thôn Tuy Tịnh 2, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) và anh Nguyễn Thanh Trúc (37 tuổi, tài xế xe khách). Nạn nhân còn lại bị thương nặng là Hồ Đặng Thái Lan Anh (18 tuổi), bà con với chị em Trân.

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Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Vietnamnet, chị em Trân và Dân là người Chăm, có gia cảnh rất khó khăn. Dân chuẩn bị vào lớp 5 còn Trân vừa có kết quả trúng tuyển đại học, chuẩn bị lên đường đi nhập học. Nhân dịp nghỉ hè, hai chị em vào TP.HCM để thăm bà ngoại đang nằm viện nhưng không ngờ chỉ mới rời nhà 5 phút thì gặp nạn.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn thành thủ tục giám định, thi thể các nạn nhân đã được đưa đến nhà cộng đồng để làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

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Chị em Trân gặp nạn trên đường vào TP.HCM thăm bà ngoại đang nằm viện - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, sáng nay chiếc xe trung chuyển khách loại 16 chỗ của nhà xe Đông Hưng chạy đến điểm giao cắt đường sắt thuộc xã Phong Phú, huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) thì bị tàu hỏa SE 27 tông trúng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Bình Thuận: Tàu hỏa tông xe khách 16 chỗ, 2 chị em và tài xế tử vong thương tâm

Bình Thuận: Tàu hỏa tông xe khách 16 chỗ, 2 chị em và tài xế tử vong thương tâm

Sáng nay (31/7), tại điểm giao cắt đường sắt thuộc xã Phong Phú, huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông

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