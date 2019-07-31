Bình Thuận: Tàu hỏa tông xe khách 16 chỗ, 2 chị em và tài xế tử vong thương tâm

Xã hội 31/07/2019 11:30

Sáng nay (31/7), tại điểm giao cắt đường sắt thuộc xã Phong Phú, huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND huyện Tuy Phong xác nhận sáng nay (31/7) tại Km 1465+800 thuộc thôn Tuy Tịnh 2 (xã Phong Phú) vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.

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Chiếc xe khách hư hỏng nặng sau vụ tai nạn nghiêm trọng - Ảnh: Internet
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Người dân tập trung tại hiện trường theo dõi vụ việc - Ảnh: Internet

Theo đó, vào thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe trung chuyển khách loại 16 chỗ của nhà xe Đông Hưng khi băng ngang đường sắt tại khu vực trên thì bị tàu SE27 đi TP.HCM tông trúng khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin từ Thanh niên, trên xe khách có 4 người gồm một tài xế và 3 hành khách. Các nạn nhân tử vong bao gồm tài xế xe khách và hai người khác là Đặng Thị Bích Trân (21 tuổi) và Đặng Thị Bích Dân (10 tuổi, em ruột Bích Trân) tử vong. Hành khách còn lại được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

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Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ - Ảnh: Internet

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, sau khi cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản, xử lý vụ việc chuyến tàu SE27 đã tiếp tục hành trình.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông

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