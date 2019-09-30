Trưa nay (30/9), tại Hải Dương vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 2 học sinh lớp 10 tử vong, 3 người khác bị thương.

Trao đổi với báo chí vào chiều nay (30/9), ông Khúc Văn Hướng, Chủ tịch UBND xã An Lâm (Nam Sách, Hải Dương) xác nhận tại địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 2 học sinh lớp 10 tử vong và nhiều người khác bị thương.

Vụ tai nạn thương tâm khiến 2 học sinh lớp 10 tử vong, 3 người khác bị thương - Ảnh: Internet

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tải văng xuống mương nước gần đó - Ảnh: Internet

Cụ thể theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe tải mang biển số 12C - 024.04 (chưa xác định danh tính tài xế) di chuyển theo hướng từ xã An Lâm ra Quốc lộ 37 đã tông vào nhiều người đi xe máy và xe điện lưu thông chiều ngược lại.

Hai nạn nhân tử vong là em L.Q.L (lớp 10A) và em N.T.H.T (lớp 10H) cùng học tại trường THPT Nam Sách II. Ngoài ra, vụ tai nạn giao thông còn khiến 3 người khác bị thương. Theo thông tin trên Gia đình và xã hội, những nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu bao gồm: Vũ Thị Thủy (42 tuổi, trú tại xã An Lâm), Nguyễn Thu Huyền (31 tuổi, trú tại xã Phú Điền, cùng huyện Nam Sách) và Đàm Thị Hà (chưa rõ địa chỉ). Sau khi gây tai nạn, chiếc xe ô tô tải lao xuống mương nước cạnh đường.

Được biết 2 nạn nhân tử vong đang trên đường đi học về - Ảnh: Internet

Ai nấy đều bàng hoàng trước vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Sau khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính, quê quán các nạn nhân và điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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