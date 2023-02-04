Đắk Nông: Nam thanh niên 26 tuổi nhảy xuống thác nước cứu người, 2 người đều tử vong

Xã hội 04/02/2023 06:22

Ông Nguyễn Đức Hữu, Chủ tịch UBND xã Đắk Sôr (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai du khách tử vong tại khu vực thác Gia Long.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều ngày 3/2, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 3/2, ông L.M.H. (SN 1977, ngụ tỉnh Bình Dương) cùng hai người bạn từ tỉnh Bình Dương đến khu vực thác Đ'ray Sáp - Gia Long (huyện Krông Nô) để vui chơi.

Trong lúc tắm thác, ông H. bị đuối nước nên nhóm du khách đang vui chơi gần đó phát hiện và đến hỗ trợ, trong đó có anh N.H.L. (SN 1997, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) nhảy xuống thác cứu người. Tuy nhiên do dòng thác chảy siết, cả anh L. và ông H. đều bị đuối nước.

Đắk Nông: Nam thanh niên 26 tuổi nhảy xuống thác nước cứu người, 2 người đều tử vong - Ảnh 1
Thác Gia Long, khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ Vietnam+, đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân và tiến hành các thủ tục bàn giao cho gia đình.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Đắk Sôr, khu vực xảy ra tai nạn có đầy đủ các biển, bảng cảnh báo nước sâu nguy hiểm, chảy xiết nhưng người dân vẫn chủ quan. Chính quyền địa phương sẽ kiểm tra, chấn chỉnh vấn đề này.

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