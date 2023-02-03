Vào ngày 3/2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định nguyên nhân vụ cháy nổ tàu biển ORIENTAL GLORY tại TX.Quảng Yên (Quảng Ninh).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, công an tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự bất cẩn của công nhân trong quá trình thi công, sửa chữa tàu biển ORIENTAL GLORY.

Trước đó, vào khoảng 8h45 ngày 2/2, tại hầm số 5, tàu biển Oriental Glory mang cờ quốc tịch Việt Nam neo đậu, sửa chữa tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard (Công ty Nosco) thuộc thôn 4, xã Tiền Phong (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động do cháy nổ.

Tàu biển ORIENTAL GLORY xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VTC News, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh huy động xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sỹ thuộc phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thị xã Quảng Yên phối hợp với lực lượng của Công ty Nosco và lực lượng chức năng liên quan tổ chức chữa cháy, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 11h cùng ngày, vụ cháy được dập tắt. 8 công nhân thuộc phân xưởng vỏ 3, Công ty Nosco được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Xe cứu hoả được điều động đến hiện trường - Ảnh: Vietnamnet

Trong đó, 3 công nhân bị thương nặng gồm: Lê Duy Tới (SN 1984) và Nguyễn Văn Tuyến (SN 1985, cùng quê Nghệ An), Võ Xuân Ngọc (SN 1979, quê tỉnh Hà Tĩnh).

5 công nhân bị thương nhẹ là Phạm Văn Nghĩa (SN 1989, ở tỉnh Nam Định), Hoàng Hữu Tần (SN 1976, quê Hà Tĩnh), Đặng Khắc Hùng (SN 1983) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1984, cùng quê Nghệ An), Đỗ Ngọc Tuấn Đỏ (SN 1979, quê quán TP Hải Phòng).

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác minh, điều tra.

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