Tai nạn thương tâm: Nam sinh 17 tuổi tử vong tại Hầm chui Thanh Xuân

Xã hội 03/02/2023 11:54

Nam sinh 17 tuổi điều khiển xe máy qua hầm chui Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thì tự gây tai nạn dẫn tới tử vong.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào sáng ngày 3/2, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, vụ tai nạn tại hầm chui Thanh Xuân khiến 1 người tử vong tử vong tại chỗ. Tình hình giao thông theo hướng Thanh Xuân đi Hà Đông bị ùn tắc kéo dài.

 

Cụ thể, 7h sáng cùng ngày, V.T.D. (SN 2006, học sinh trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên) điều khiển xe máy BKS 29AB- 245.XX, đi theo hướng Thanh Xuân - Hà Đông. Đến ngang số nhà 454 đường Nguyễn Trãi (hầm chui Thanh Xuân) thì xảy ra tai nạn.

Tai nạn thương tâm: Nam sinh 17 tuổi tử vong tại Hầm chui Thanh Xuân - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Vietnamnet
Tai nạn thương tâm: Nam sinh 17 tuổi tử vong tại Hầm chui Thanh Xuân - Ảnh 2
Chiếc xe máy của nạn nhân - Ảnh: Báo Dân Trí
Tai nạn thương tâm: Nam sinh 17 tuổi tử vong tại Hầm chui Thanh Xuân - Ảnh 3
Nam sinh V.T.D. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng - Ảnh: Báo Dân Trí

Hậu quả, nam sinh V.T.D. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng. Theo thông tin từ báo Dân Trí, nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết sáng sớm cùng ngày có mưa, chiếc áo mưa do em D. đang mặc bị gió thổi che khuất tầm nhìn, dẫn tới vụ tai nạn thương tâm.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 đã cử lực lượng ra hiện trường, phân làn và phối hợp với Đội điều tra tổng hợp Công an quận Thanh Xuân giải quyết theo quy định của pháp luật.

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