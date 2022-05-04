8 lưu ý người dân cần biết về hộ chiếu vaccine: Quy trình cấp thế nào?

Theo Sức khỏe và Đời sống, Bộ Y tế cho biết: Người dân đã tiêm vaccine phòng COVID-19 và được cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu lên hệ thống, được xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được ký số xác nhận hộ chiếu vaccine mà không phải làm thủ tục gì thêm.

“Hộ chiếu vaccine” điện tử là chứng nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử do các cơ sở tiêm chủng và Bộ Y tế ký số xác nhận dựa trên thông tin tiêm chủng Covid-19 của người dân.

Mã QR của “Hộ chiếu vaccine” có thời hạn 12 tháng kể từ ngày Bộ Y tế ký số xác nhận. khi mã hết hạn, người dân sẽ được thông báo và tự động khởi tạo mã QR mới để sử dụng. Đây là giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

1 hộ chiếu vaccine đã được ký nhận. Ảnh: Sức khỏe Đời sống

“Hộ chiếu vaccine” điện tử của Việt Nam sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật nào và có bao nhiêu quốc gia sử dụng tiêu chuẩn này?

"Hộ chiếu vaccine " điện tử của Việt Nam sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên minh Châu Âu (EU) ban hành, hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng.

“Hộ chiếu vaccine” điện tử của Việt Nam có thể sử dụng tại những quốc gia nào?

Tính đến ngày 7/4/2022, Việt Nam đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 19 nước, gồm: Nhật Bản, Mỹ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus,Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Saint Lucia, Hàn Quốc, Iran và Malaysia.

Người dân phải làm gì để được cấp “Hộ chiếu vaccine”?

Người dân đã tiêm chủng và được cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu lên hệ thống, được xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được ký số xác nhận "Hộ chiếu vaccine" mà không phải làm thủ tục gì thêm.

“Hộ chiếu vaccine” sẽ được hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC-Covid hoặc trên trang tra cứu Bộ Y tế đang xây dựng. Ảnh minh họa: Internet

Người dân có thể xem “Hộ chiếu vaccine” ở đâu?

“Hộ chiếu vaccine” sẽ được hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC-Covid hoặc trên trang tra cứu Bộ Y tế đang thực hiện xây dựng và sẽ công bố trong thời gian tới.

Ngoài ra, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Bộ Công an bổ sung chức năng hiển thị “Hộ chiếu vaccine” trên ứng dụng VNEID. Hiện nay, đơn vị đầu mối của hai Bộ đang làm việc để sớm hoàn thiện.

Người dân cần làm gì nếu thông tin tiêm chủng Covid-19 bị sai hoặc thiếu?

Người dân cần kiểm tra thông tin tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên Cổng thông tin tiêm chủng hoặc trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử.

Nếu có sai sót/thiếu thông tin đề nghị người dân liên hệ trực tiếp hoặc phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 https://tiemchungcovid19.gov.vn với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung, cập nhật.

Quy trình cấp “Hộ chiếu vaccine” như thế nào?

Theo Quyết định số 5772/QĐ-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế, quy trình cấp Hộ chiếu vaccine bao gồm 3 bước:

Bước 1: Các cơ sở tiêm chủng rà soát, xác minh, xác thực thông tin người dân tiêm chủng vaccine Covid-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vaccine Covid-19 và Công văn số 9438/BYT-CNTT ngày 5/11/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Quy trình xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19.

Bước 2: Các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vaccine Covid-19 trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19. Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng với Hệ thống Quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine Covid-19 đáp ứng theo các quy định về kết nối dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành.

Dữ liệu tiêm chủng vaccine Covid-19 trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 cần đáp ứng quy định tại Mục 3 và Mục 4.

Bước 3: Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 tập trung. Chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã QR theo tiêu chuẩn của EU quy định tại Mục 5.

Các ứng dụng phòng, chống dịch quốc gia và các ứng dụng tiện ích khác (nếu được sự đồng ý của cá nhân người sử dụng) tiếp nhận và lưu giữ xác nhận tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 dạng mã QR theo hướng dẫn trao đổi dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành.

Liên quan đến hộ chiếu vắc xin, Người Lao Động đưa tin, trước đó, từ ngày 8/4, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương thực hiện xác nhận thông tin tiêm chủng bằng chữ ký số. Cơ sở nào nhập dữ liệu mũi tiêm thì chịu trách nhiệm ký duyệt thông tin tiêm chủng.

Biểu mẫu hộ chiếu vắc-xin đã được Bộ Y tế ban hành từ tháng 12/2021 gồm 11 trường thông tin, gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, bệnh dịch, số mũi tiêm, ngày tiêm, liều số, sản phẩm vắc-xin... Thông tin được hiện thị bằng mã QR Code để bảo mật, tránh sai sót lộ, lọt thông tin cá nhân.