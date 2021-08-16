400 người đi xe máy từ Đồng Nai về Ninh Thuận trở thành F0, UBND tỉnh hoả tốc nhờ hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai hỗ trợ

Theo Tuổi trẻ đưa tin, chiều 15/8, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong 2.000 người Ninh Thuận từ Đồng Nai về quê tránh dịch vào ngày 31/7, có tới 400 người bị nhiễm COVID-19, nên tỉnh này có văn bản hỏa tốc nhờ hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận hợp tác.

Đồng thời, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2021, nhiều công dân Ninh Thuận làm việc ở Đồng Nai trở về tỉnh. Đặc biệt, chỉ trong ngày 31/7 có hơn 2.000 công dân Ninh Thuận từ xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai (nơi đang giãn cách theo chỉ thị 16) trở về địa phương. Trong số này, phát hiện có hơn 400 người đã trở thành F0, tạo sức ép rất lớn cho tỉnh về cơ sở cách ly, điều trị, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

Người dân trở về tỉnh Ninh Thuận được cách ly tập trung theo từng địa phương để kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh: Tuổi trẻ

Với tình hình phức tạp hiện nay, khi Ninh Thuận vừa kết thúc 4 tuần thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 ở một số địa phương và đang kiểm soát dịch trên địa bàn toàn tỉnh theo chỉ thị 15 ở mức cao nhất. Khả năng tiếp nhận bệnh nhân ở các khu cách ly tập trung của tỉnh cho công dân Ninh Thuận về địa phương từ các tỉnh phía Nam thực hiện cách ly tập trung theo quy định là hết sức khó khăn.

Theo thông tin của Dân Trí, UBND tỉnh Ninh Thuận cho hay thêm, Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: "Các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm, 'ai ở đâu ở đấy'. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31/7/2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép)".

Do đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm tuyên tuyền, vận động người dân Ninh Thuận an tâm ở lại, chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch; có biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế cho những lao động Ninh Thuận có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Đêm 31/7, Ninh Thuận tổ chức đón hơn 1.700 người đi xe máy từ Đồng Nai về quê và đưa đi cách ly ngay - Ảnh: Dân Trí

Bên cạnh, tỉnh Ninh Thuận sẽ phối hợp, chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương đề nghị gia đình có người thân làm việc tại tỉnh Đồng Nai tăng cường tuyên truyền, vận động người thân không trở về Ninh Thuận tới khi hết giãn cách.

Khi các địa phương hết giãn cách xã hội và Chính phủ có chủ trương, tỉnh Ninh Thuận sẽ phối hợp với các địa phương triển khai kế hoạch tổ chức đón người dân Ninh Thuận trở về một cách có tổ chức, an toàn, hiệu quả, không để dịch lây lan ra cộng đồng.