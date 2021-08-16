400 người đi xe máy từ Đồng Nai về Ninh Thuận trở thành F0, UBND tỉnh hoả tốc nhờ hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai hỗ trợ

Xã hội 16/08/2021 07:57

Với khả năng tiếp nhận hiện nay ở các khu cách ly của tỉnh thì việc tiếp nhận người Ninh Thuận trở về từ các tỉnh phía Nam để thực hiện cách ly tập trung theo quy định là hết sức khó khăn.

Theo Tuổi trẻ đưa tin, chiều 15/8, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong 2.000 người Ninh Thuận từ Đồng Nai về quê tránh dịch vào ngày 31/7, có tới 400 người bị nhiễm COVID-19, nên tỉnh này có văn bản hỏa tốc nhờ hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận hợp tác.

Công văn hoả tốc do ông Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ký gửi tỉnh Đồng Nai đề nghị tạo điều kiện để công dân Ninh Thuận tiếp tục ở lại tỉnh Đồng Nai.

 

 

Đồng thời, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2021, nhiều công dân Ninh Thuận làm việc ở Đồng Nai trở về tỉnh. Đặc biệt, chỉ trong ngày 31/7 có hơn 2.000 công dân Ninh Thuận từ xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai (nơi đang giãn cách theo chỉ thị 16) trở về địa phương. Trong số này, phát hiện có hơn 400 người đã trở thành F0, tạo sức ép rất lớn cho tỉnh về cơ sở cách ly, điều trị, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

400 người đi xe máy từ Đồng Nai về Ninh Thuận trở thành F0, UBND tỉnh hoả tốc nhờ hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai hỗ trợ - Ảnh 1
Người dân trở về tỉnh Ninh Thuận được cách ly tập trung theo từng địa phương để kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh: Tuổi trẻ

Với tình hình phức tạp hiện nay, khi Ninh Thuận vừa kết thúc 4 tuần thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 ở một số địa phương và đang kiểm soát dịch trên địa bàn toàn tỉnh theo chỉ thị 15 ở mức cao nhất. Khả năng tiếp nhận bệnh nhân ở các khu cách ly tập trung của tỉnh cho công dân Ninh Thuận về địa phương từ các tỉnh phía Nam thực hiện cách ly tập trung theo quy định là hết sức khó khăn.

Theo thông tin của Dân Trí, UBND tỉnh Ninh Thuận cho hay thêm, Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: "Các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm, 'ai ở đâu ở đấy'. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31/7/2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép)".

Do đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm tuyên tuyền, vận động người dân Ninh Thuận an tâm ở lại, chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch; có biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế cho những lao động Ninh Thuận có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

400 người đi xe máy từ Đồng Nai về Ninh Thuận trở thành F0, UBND tỉnh hoả tốc nhờ hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai hỗ trợ - Ảnh 2
Đêm 31/7, Ninh Thuận tổ chức đón hơn 1.700 người đi xe máy từ Đồng Nai về quê và đưa đi cách ly ngay - Ảnh: Dân Trí

Bên cạnh, tỉnh Ninh Thuận sẽ phối hợp, chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương đề nghị gia đình có người thân làm việc tại tỉnh Đồng Nai tăng cường tuyên truyền, vận động người thân không trở về Ninh Thuận tới khi hết giãn cách.

Khi các địa phương hết giãn cách xã hội và Chính phủ có chủ trương, tỉnh Ninh Thuận sẽ phối hợp với các địa phương triển khai kế hoạch tổ chức đón người dân Ninh Thuận trở về một cách có tổ chức, an toàn, hiệu quả, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Nghẹn ngào hình ảnh đưa tro cốt thanh niên Việt bị sát hại tại Nhật trở về quê hương, cha mẹ ngậm ngùi trông ngóng

Nghẹn ngào hình ảnh đưa tro cốt thanh niên Việt bị sát hại tại Nhật trở về quê hương, cha mẹ ngậm ngùi trông ngóng

Ngày 15/8, tro cốt nam thanh niên người Việt bị sát hại tại Nhật đã được đưa trở về quê hương trong sự trông ngóng của gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   công dân Ninh Thuận từ Đồng Nai về tránh dịch kế hoạch đón công dân về quê người dân về quê tránh dịch

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 55 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 24 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 48 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 50 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 3 giờ 55 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 4 giờ 14 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1