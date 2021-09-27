3 thiếu nữ theo tàu xuôi sông Đáy từ vùng có dịch Covid-19 về quê nhưng không khai báo để trốn cách ly

Các cô gái di chuyển trên tàu của anh Q. về xưởng đóng tàu ở ngã 3 Gián Khẩu (xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn). Sau đó, 3 người lên bờ, bắt taxi về nhà tại xóm Phong Tĩnh (xã Gia Phong) nhưng không đến cơ sở y tế để khai báo.
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Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 27/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa đưa 3 cô gái trẻ đi cách ly tập trung sau khi phát hiện về từ vùng có dịch Covid-19 nhưng không khai báo y tế.
Cụ thể, trước đó, ngày 26/9, Công an huyện Gia Viễn phát hiện 3 trường hợp gồm Trần Thị H. (SN 2002); Trần T.H. (SN 2004) và Nguyễn Thị Thu H. (SN 2002); cùng ngụ tại xóm Phong Tĩnh, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn) đi từ vùng có dịch bệnh Covid-19 trở về địa phương nhưng trốn tránh, khai báo y tế không trung thực.
Qua nắm tình hình, 3 cô gái trẻ khai nhận rằng cho biết, khoảng 23 giờ ngày 23/9, họ đi taxi từ khu nhà ở công nhân của Công ty An Nam (Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam) đến tàu chở hàng của anh Trần Văn Q. (SN 1995, neo ở xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).
Đến 8 giờ ngày 25/9, các cô gái di chuyển trên tàu của anh Q. về xưởng đóng tàu ở ngã 3 Gián Khẩu (xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn). Sau đó, 3 người lên bờ, bắt taxi về nhà tại xóm Phong Tĩnh (xã Gia Phong) nhưng không đến cơ sở y tế để khai báo.
Nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Gia Phong đã đưa 3 người về Trạm Y tế xã Gia Phong yêu cầu khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 và đưa đi cách ly tập trung theo quy định.
Hiện Công an huyện Gia Viễn đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.