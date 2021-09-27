3 thiếu nữ theo tàu xuôi sông Đáy từ vùng có dịch Covid-19 về quê nhưng không khai báo để trốn cách ly

Xã hội 27/09/2021 14:11

Các cô gái di chuyển trên tàu của anh Q. về xưởng đóng tàu ở ngã 3 Gián Khẩu (xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn). Sau đó, 3 người lên bờ, bắt taxi về nhà tại xóm Phong Tĩnh (xã Gia Phong) nhưng không đến cơ sở y tế để khai báo.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 27/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa đưa 3 cô gái trẻ đi cách ly tập trung sau khi phát hiện về từ vùng có dịch Covid-19 nhưng không khai báo y tế.

Cụ thể, trước đó, ngày 26/9, Công an huyện Gia Viễn phát hiện 3 trường hợp gồm Trần Thị H. (SN 2002); Trần T.H. (SN 2004) và Nguyễn Thị Thu H. (SN 2002); cùng ngụ tại xóm Phong Tĩnh, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn) đi từ vùng có dịch bệnh Covid-19 trở về địa phương nhưng trốn tránh, khai báo y tế không trung thực.

Qua nắm tình hình, 3 cô gái trẻ khai nhận rằng cho biết, khoảng 23 giờ ngày 23/9, họ đi taxi từ khu nhà ở công nhân của Công ty An Nam (Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam) đến tàu chở hàng của anh Trần Văn Q. (SN 1995, neo ở xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

khai bao
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Gia Viễn đưa 3 cô gái đi cách ly tập trung - Ảnh: Người Lao động

Đến 8 giờ ngày 25/9, các cô gái di chuyển trên tàu của anh Q. về xưởng đóng tàu ở ngã 3 Gián Khẩu (xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn). Sau đó, 3 người lên bờ, bắt taxi về nhà tại xóm Phong Tĩnh (xã Gia Phong) nhưng không đến cơ sở y tế để khai báo.

Nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Gia Phong đã đưa 3 người về Trạm Y tế xã Gia Phong yêu cầu khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 và đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Hiện Công an huyện Gia Viễn đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân vào lại Đà Nẵng không khai báo sẽ không được tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Người dân vào lại Đà Nẵng không khai báo sẽ không được tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Về việc kiểm soát người dân ra vào thành phố, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay bắt buộc người dân phải sử dụng mã QRcode khi di chuyển.

Xem thêm
Từ khóa:   8 tài xế khai báo y tế gian dối bác sĩ không khai báo y tế bí thư xã không khai báo y tế khi rời địa phương trong thời gian giãn cách

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số