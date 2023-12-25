2 trẻ sinh đôi (1 trai, 1 gái) được người dân phát hiện trong một thùng carton để ven đường.
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Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 25/12, lực lượng chức năng huyện Trảng Bom (Đồng Nai) thông báo tìm người thân của 2 bị bỏ rơi vào đêm Noel.
Cụ thể, hơn 20 giờ ngày 24/12, 2 trẻ sinh đôi (1 trai, 1 gái) được người dân phát hiện trong một thùng carton để ven đường ở ấp Tân Lập, xã Cây Gáo.
Dẫn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, bên cạnh đó, người dân còn phát hiện một giỏ chứa nhiều quần áo, tã và một lá thư của người mẹ để lại với nội dung: "Tôi là mẹ đơn thân, hoàn cảnh khó khăn, không nuôi nổi 2 bé nên nhờ gia đình hiếm muộn nuôi dưỡng...".
2 bé sinh đôi được người dân đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khoẻ. Hiện sức khoẻ đã ổn định và đang nhờ một gia đình tại địa phương chăm sóc trong thời gian tìm người thân của 2 bé.