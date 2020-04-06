Mẹo chọn khô mực ngon ngọt, không tẩm hóa chất chỉ bằng mắt thường

Vào bếp 06/04/2020 21:34

Dưới đây chính là mẹo chọn khô mực ngon, nướng lên thơm phức, ngọt vị,  giúp bạn tránh xa những con mực ươn, tẩm hóa chất.

Là món ăn khá quen thuộc trên bàn nhậu, cũng là món ăn chơi phổ biến nên mực khô được rất nhiều chị em nội trợ lựa chọn. Thế nhưng, không phải ai cũng biết mẹo chọn khô mực ngon, đảm bảo không mua phải mực kém chất lượng.

meo chon kho muc ngon 1
Khô mực ngon sẽ có màu hồng tươi với lớp phấn mỏng bám chặt với thân mực - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây chính là mẹo chọn thực phẩm an toàn nhất, chị em hãy học theo ngay.

Nhìn vào màu sắc của con mực

Một con mực khô ngon, chất lượng sẽ có màu hồng tươi với thân thon dài. Đặc biệt, phần lưng của con mực tươi ngon sẽ được bao phủ bởi một lớp phấn trắng mỏng.

Ngược lại, những con mực khô ngâm hóa chất hoặc làm từ mực bị ươn sẽ có màu nâu sậm. Lớp phấn trên lưng của con mực tẩm hóa chất rất dày, không dính với thân mực. Nếu thấy con mực có dấu hiệu này chị em hãy tránh xa, đừng dại mua kẻo tiền mất tật mang.

meo chon kho muc ngon 2
Con mực tươi ngon sẽ có độ đàn hồi, thịt dai và thớ thịt rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra thân mực

Dù đã phơi khô nhưng thân của con mực tươi ngon sẽ có độ đàn hồi, thịt dai và thớ thịt rõ ràng. Sau khi nướng lên, bạn có thể xé mực thành những thớ mỏng, nhỏ dễ dàng.

Cũng vậy, với mực một nắng bạn cầm lên sẽ thấy tay không bị ẩm, lớp phấn mỏng bám chặt với thân của con mực.

Trong khi đấy, mực để lâu ngày hoặc đã bị tẩm hóa chất khi cầm lên rất nhớt, cảm giác tay ẩm ướt. Sau khi nướng con mực này rất khó xé, dai và không ngon.

meo chon kho muc ngon 3
Khi nướng lên, những con mực chất lượng sẽ có mùi thơm nồng nàn, thịt ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Mùi vị

Mực phơi khô sẽ có mùi tanh đặc trưng, tuy nhiên, nếu con mực tươi ngon thì mùi sẽ nhẹ hơn so với mực bị ươn. Khi nướng lên, những con mực chất lượng sẽ có mùi thơm nồng nàn, thịt ngọt và không quá dai.

Ngược lại, mực cũ và bị tẩm hóa chất sẽ không có mùi thơm đặc trưng sau khi nướng. Thịt mực khô, rất dai và khó xé.

Mách bạn mẹo bản quản mực khô đúng cách

- Vì đã được phơi khô nên bạn nên bảo quản mực ở túi riêng, đừng để chung với thực phẩm tươi sống khác kẻo mực bị mốc.

- Thay vì để ngăn mát, bạn hãy để mực lên ngăn đá tủ lạnh. Không chỉ giúp mực được bảo quản lâu hơn, đây còn là cách giúp bạn giữ được hương vị của thực phẩm này.

Chúc bạn thành công với cách chọn mực khô ngon trên!

Mách bạn cách khiến muỗi chết cả đàn chỉ với một lon bia và bột giặt, hãy áp dụng ngay

Mách bạn cách khiến muỗi chết cả đàn chỉ với một lon bia và bột giặt, hãy áp dụng ngay

Thay vì dùng bình xịt côn trùng vừa độc hại lại có mùi hôi khó chịu bạn hãy áp dụng cách đuổi muỗi bằng bia và bột giặt, cộng thêm nguyên liệu quen thuộc sau.

Xem thêm
Từ khóa:   cách chọn khô mực ngon cách chọn thực phẩm mẹo nấu ăn hay

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ