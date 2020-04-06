Mẹo chọn khô mực ngon ngọt, không tẩm hóa chất chỉ bằng mắt thường

Dưới đây chính là mẹo chọn thực phẩm an toàn nhất, chị em hãy học theo ngay.

Là món ăn khá quen thuộc trên bàn nhậu, cũng là món ăn chơi phổ biến nên mực khô được rất nhiều chị em nội trợ lựa chọn. Thế nhưng, không phải ai cũng biết mẹo chọn khô mực ngon , đảm bảo không mua phải mực kém chất lượng.

Ngược lại, những con mực khô ngâm hóa chất hoặc làm từ mực bị ươn sẽ có màu nâu sậm. Lớp phấn trên lưng của con mực tẩm hóa chất rất dày, không dính với thân mực. Nếu thấy con mực có dấu hiệu này chị em hãy tránh xa, đừng dại mua kẻo tiền mất tật mang.

Một con mực khô ngon, chất lượng sẽ có màu hồng tươi với thân thon dài. Đặc biệt, phần lưng của con mực tươi ngon sẽ được bao phủ bởi một lớp phấn trắng mỏng.

Con mực tươi ngon sẽ có độ đàn hồi, thịt dai và thớ thịt rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra thân mực

Dù đã phơi khô nhưng thân của con mực tươi ngon sẽ có độ đàn hồi, thịt dai và thớ thịt rõ ràng. Sau khi nướng lên, bạn có thể xé mực thành những thớ mỏng, nhỏ dễ dàng.

Cũng vậy, với mực một nắng bạn cầm lên sẽ thấy tay không bị ẩm, lớp phấn mỏng bám chặt với thân của con mực.

Trong khi đấy, mực để lâu ngày hoặc đã bị tẩm hóa chất khi cầm lên rất nhớt, cảm giác tay ẩm ướt. Sau khi nướng con mực này rất khó xé, dai và không ngon.

Khi nướng lên, những con mực chất lượng sẽ có mùi thơm nồng nàn, thịt ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Mùi vị

Mực phơi khô sẽ có mùi tanh đặc trưng, tuy nhiên, nếu con mực tươi ngon thì mùi sẽ nhẹ hơn so với mực bị ươn. Khi nướng lên, những con mực chất lượng sẽ có mùi thơm nồng nàn, thịt ngọt và không quá dai.

Ngược lại, mực cũ và bị tẩm hóa chất sẽ không có mùi thơm đặc trưng sau khi nướng. Thịt mực khô, rất dai và khó xé.

Mách bạn mẹo bản quản mực khô đúng cách

- Vì đã được phơi khô nên bạn nên bảo quản mực ở túi riêng, đừng để chung với thực phẩm tươi sống khác kẻo mực bị mốc.

- Thay vì để ngăn mát, bạn hãy để mực lên ngăn đá tủ lạnh. Không chỉ giúp mực được bảo quản lâu hơn, đây còn là cách giúp bạn giữ được hương vị của thực phẩm này.

Chúc bạn thành công với cách chọn mực khô ngon trên!