Lưu ngay bí kíp cách làm bánh tổ ong thơm lừng

Bánh tổ ong vỏ ngoài vàng ươm, nóng hổi, giòn giòn, trong dai ngon mê ly là món ăn khoái khẩu, gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều người.

Bánh tổ ong là món bánh có mặt ở nước ta từ rất lâu, đây cũng là loại bánh gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Thích cái cảm giác chờ đợi bánh chín toả mùi thơm khó cưỡng, người bán lấy vội bánh ra khỏi khuôn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn.

Nghĩ đến cách làm bánh tổ ong có lẽ rất phức tạp mới ra được mùi vị thơm ngon như thế? Không đâu! Công thức làm món bánh này rất đơn giản, có thể thực hiện thành công ngay lần đầu nhờ những bí quyết dưới đây.

Theo truyền thuyết, sự ra đời của bánh tổ ong là khi có một hiệp sĩ giáp sắt nọ ngồi lên bột bánh pancake đã vô tình tạo nên món bánh có hình kẻ ô vuông.

Cách làm bánh tổ ong chuẩn vị "ký ức tuổi thơ"

Ngày nay, cách làm bánh tổ ong dễ dàng hơn bao giờ hết, không cần lò than, không cần canh lửa với khuôn thủ công vì có rất nhiều loại khuôn bánh hiện đại và nguyên liệu cũng khá phổ biến, bạn cũng không cần tò mò về cách làm bánh tổ ong nướng của người bán như thế nào mà ngon đến thế.

Ở các nước phương Tây, bánh tổ ong còn có tên gọi khác là Waffle, thường được ăn kèm với whipping cream, các loại mứt hay siro và được xem là món ăn bổ dưỡng.

Bánh tổ ong cũng được biến tấu thành nhiều loại như cách làm bánh tổ ong mềm, cách làm bánh tổ ong lá dứa.... Vậy công thức của món bánh này như thế nào? Hãy tham khảo cách làm chi tiết nhé!

Bánh tổ ong truyền thống

Cách làm bánh tổ ong truyền thống là một trong những cách làm bánh tổ ong đơn giản nhất, chuẩn vị, gắn liền với ký ức của nhiều người.

Nguyên liệu

Đối với cách làm này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau:

- Bột năng 40gr

- Trứng gà 4 quả

- Bột mì đa dụng 300gr

- Tinh chất vanilla 4ml (có thể thay thế bằng vani dạng bột)

- Đường cát trắng 150gr

- Dầu ăn khoảng 2 chén con

- Dụng cụ làm bánh: Phơi đánh trứng, khuôn bánh tổ ong hoặc máy làm bánh tổ ong, thau...

Cách pha bột, đổ bánh

Bạn đập 4 quả trứng gà cho vào tô, rồi cho thêm 150 gram đường cát trắng vào đánh tan. Tiếp tục cho bột năng, bột mì và vanilla đã chuẩn bị sẵn vào cùng, rồi dùng phơi hoặc máy đánh trứng trộn đến khi hỗn hợp bột sánh mịn thì ngừng lại.

Đối với loại khuôn thủ công, bạn cần làm nóng khuôn rồi dùng một cái cọ quét đều một lớp dầu ăn vào khuôn. Đổ bột nhẹ nhàng tráng một lớp đều khắp mặt khuôn rồi kẹp lại.

Hướng dẫn cách làm bánh tổ ong truyền thống

Nướng bánh trên lửa trong thời gian khoảng 4 – 5 phút rồi lật ngược khuôn rồi tiếp tục nướng thêm khoảng 1 phút nữa là có thể mở khuôn để lấy bánh ra.

Thành phẩm bánh tàn ong truyền thống có mùi thơm của trứng, bề mặt giòn nóng, mềm phần bên trong. Đây là cách làm bánh tàn ong mềm đơn giản nhất giúp bạn dễ dàng thực hiện thành công.

Bánh tổ ong nước cốt dừa

Bánh tàn ong nước cốt dừa với mùi vị bùi bùi và hương thơm của nước cốt dừa sẽ làm món bánh thêm phần thơm ngon.

Công thức làm bánh tổ ong nước cốt dừa

Nguyên liệu

- Bột gạo 300gr

- Trứng gà 2 quả

- Nước cốt dừa 200ml (Nước cốt dừa nguyên chất sẽ giúp bánh ngon hơn nước cốt dừa đóng hộp hoặc dạng bột)

- Vanilla dạng nước 2ml (có thể thay thế bằng vani bột)

- Đường cát trắng 300gr

- Sữa đặc 30ml

- Dụng cụ làm bánh: Khuôn bánh tàn ong hoặc máy làm bánh tàn ong, phơi đánh trứng, thau, muỗng...

Cách trộn bột, nướng bánh

Đập 2 quả trứng vào tô, cho thêm 300gr đường vào đánh tan. Sau đó bạn cho thêm bột gạo trộn đều rồi mới cho sữa đặc và vani vào rồi trộn đều.

Cuối cùng bạn cho thêm nước cốt dừa vào rồi trộn đều cho đến khi hỗn hợp sánh mịn lại, có thể dùng máy đánh trứng để dễ dàng thao tác hơn.

Sau khi phần bột hoàn thành, bạn làm nóng khuôn bánh rồi phết một lớp một lớp dầu vào khuôn cho đều rồi mới đổ bột bánh vào. Chú ý chỉ đổ một lớp mỏng vừa phải, không nên đổ nhiều quá sẽ khiến phần bột bên trong khó chín.

Tiếp đến bạn kẹp khuôn lại và nướng trong thời gian khoảng 4 – 5 phút, rồi trở khuôn ngược lại và tiếp tục nướng thêm khoảng 1 phút nữa là hoàn thành.

Thành phẩm bánh tàn ong nước cốt dừa là sự kết hợp hoàn hảo giữa trứng và nước cốt dừa béo ngậy đem lại hương vị tuyệt vời tan trong khoang miệng.

Cách làm bánh tổ ong lá dứa

Cách làm bánh tổ ong lá dứa là sự kết hợp hoàn hảo bột mì, bột sắn, nước cốt dừa, bơ và nước cốt lá dứa đem đến mùi thơm quyến rũ và màu sắc tươi mới đầy hứng khởi.

Nguyên liệu

- Bột mì đa dụng: 2 chén

- Đường cát trắng: 1/3 chén

- Muối ăn: 3/4 muỗng

- Bột nở: 4 thìa cà phê

- Trứng gà tươi: 2 quả

- Sữa tươi có đường hoặc không đường: 3/4 ly

- Bơ lạt làm mềm 1/3 chén

- Vanilla dạng nước: 2 thìa cà phê

- Nước cốt lá dứa tươi hoặc hương lá dứa

- Giấm trắng chưng cất: Nửa muỗng canh

- Dụng cụ làm bánh: Khuôn nướng bánh cầm tay hoặc dùng điện, phơi đánh trứng...

Cách trộn bột, nướng bánh

Bạn chuẩn bị một cái tô vừa, rồi cho bột mì, bột nở, muối ăn, đường trộn đều với nhau. Ở một cái tô khác, bạn cho trứng, sữa tươi, vanilla và giấm vào trộn đều. Có thể dùng máy đánh trứng sẽ giúp hỗn hợp mịn đều hơn.

Sau khi hỗn hợp tan đều, bạn đổ từ từ phần trứng sữa đã đánh vào tô bột để đánh tan đều một lần nữa.

Đợi đến khi bột bánh mịn thì cho thêm nước cốt lá dứa vào trộn đều đến khi phần bột chuyển sang màu xanh.

Cách làm bánh tổ ong lá dứa chuẩn vị

Bạn làm nóng khuôn nướng bánh, rồi dùng cọ phết một lớp dầu mỏng thật đều khắp lòng khuôn.

Tiếp đến, múc phần bột bánh vào khuôn với lượng vừa đủ rồi kẹp khuôn lại, nướng khoảng 4 – 5 phút thì lật ngược mặt bánh lái nướng tiếp khoảng 1 phút thì ngừng lại.

Thành phẩm bánh chính sẽ toả ra mùi hương lá dứa thơm nhẹ, quyện vào vị béo bơ sữa. Bề mặt bánh có màu xanh non, lớp vỏ ngoài giòn giòn trông rất hấp dẫn.

Đối với bánh tổ ong lá dứa, bạn có thể ăn kèm với kem phô mai bằng cách đánh tan hỗn hợp kem phô mai và bơ cho đến khi sánh mịn rồi cho thêm đường và sữa vào đánh tan đến khi kem bông lên thì ngừng. Khi ăn rưới thêm phần kem lên trên và ăn khi bánh còn nóng sẽ ngon hơn.

Mẹo nhỏ khi làm bánh tổ ong

Thông thường, đối với bánh nướng bằng khuôn truyền thống trên bếp than sẽ giúp bánh giòn và ngon hơn so với nướng bằng máy điện.

Nhưng nếu bạn thích ăn bánh có độ mềm và béo vị sữa dừa thì có thể nướng bằng máy sẽ tạo nên thành phẩm ưng ý hơn.

Bánh tổ ong có thể ăn kèm với trái cây và sốt kem

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Để thưởng thức món bánh ngon nhất, tùy theo khẩu vị và có thể biến đổi một chút công thức để gia tăng lượng sữa, dừa.

Khi bánh nướng xong, nên ăn khi còn nóng sẽ giữ được độ giòn và thơm hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể bảo quản bánh bằng cách bảo quản trong bọc kín và để nơi thoáng mát.

Bánh tàn ong có thể ăn không không cần kèm theo các món khác. Bên cạnh đó, để biến tấu thêm hương vị cho món ăn, bạn có thể kết hợp ăn chung với mứt trái cây, kem tươi, mật ong, hoặc kết hợp cùng kem tươi và trái cây thái lát cũng rất hấp dẫn.

Chỉ với những nguyên liệu thân quen, kết hợp cùng cách làm bánh tổ ong được chia sẻ tại bài viết này quả thật rất đơn giản để có ngay một món bánh thơm ngon thưởng thức cùng cả nhà phải không nào. Chúc bạn thực hiện thành công món bánh này!