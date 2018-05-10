Cách làm sữa chua đóng túi dẻo mịn, ngon tuyệt và cực đơn giản tại nhà

Sữa chua đóng túi là món ăn vặt rất, ngon, bổ, rẻ được nhiều người yêu thích

Những công dụng tốt của sữa chua túi cho sức khỏe gồm hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa cao huyết áp, bảo vệ răng miệng. Đặc biệt, món ăn vặt này sẽ giúp các chị em có làn da đẹp hơn, mái tóc khỏe đẹp hơn.

Từ lâu, sữa chua đóng túi đã được biết đến là món ăn vặt rất ngon, bổ, rẻ. Món ăn vặt này được nhiều người rất yêu thích và phù hợp với hầu hết mọi người ở nhiều lứa tuổi khác nhau, từ phụ nữ, trẻ em cho đến người cao tuổi. Sữa chua túi có chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe như bổ sung canxi, kẽm, các vitamin C và D, axit lactic có lợi cho đường ruột.

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

Vị thơm ngon tuyệt vời của sữa chua thì khỏi chê rồi. Sữa chua được làm từ các nguyên liệu rất gần gũi, dễ kiếm.

Nguyên liệu làm sữa chua túi rất dễ kiếm -Ảnh: Internet

1/2 lon sữa đặc

200 ml sữa tươi không đường

120g sữa chua không đường

1 lon nước sôi

1 muỗng canh nước cốt chanh

Dụng cụ:

Túi đựng sữa chua

Dây chun buộc miệng túi

1 bát to, 1 bình có miệng

2. Cách làm sữa chua đóng túi

Bước 1:

Pha sữa đặc với nước sôi để nguội, sau đó thêm sữa tươi vào -Ảnh: Internet

Đầu tiên, bạn đổ sữa đặc vào bát lớn và đong 1 lon nước sôi để nguội vào pha cùng theo tỉ lệ 1 sữa:1 nước.

Sau đó đổ thêm sữa tươi vào và khuấy đều.

Bạn có thể thêm chút đường nếu cảm thấy sữa chưa đủ ngọt.

Lưu ý chỉ khuấy một chiều.

Bước 2:

Sữa chua túi có cách thực hiện rất đơn giản -Ảnh: Internet

Tiếp tục đổ sữa chua không đường và 1 muỗng canh nước cốt chanh đã lọc sẵn vào. Hòa chung với hỗn hợp sữa ở phía trên và khuấy đều.

Tiếp theo, bạn lọc hỗn hợp này qua rây để sữa chua được sánh mịn.

Bước 3:

Rót sữa đã pha vào túi -Ảnh: Internet

Đổ hỗn hợp sữa đã pha vào bình rồi từ từ sữa chua vào từng túi bóng nhỏ. Chỉ cần rót 2/3 túi vì nếu đầy sẽ khó buộc túi. Tiếp theo, bạn dùng dây chun nhỏ buộc miệng túi lại.

Bước 4:

Đun một nồi nước sôi để nguội bớt trong khoảng 10 phút. Canh đến khi nhiệt độ nước khoảng 60 độ C thì bạn xếp các túi sữa chua vào nồi và đậy nắp lại.

Ủ trong 7 – 8 tiếng để sữa chua lên men và đặc lại. Không nên ủ quá lâu vì sẽ khiến sữa chua sẽ mất đi mùi thơm tự nhiên.

Bảo quản sữa chua túi -Ảnh: Internet

Cuối cùng, bạn lấy các bịch sữa chua ra, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần.

Sữa chua đóng túi không bao giờ bị đông đá -Ảnh: Internet

Vậy là cách làm sữa chua túi đã được hoàn thành xong rồi đấy!

Lưu ý:

Ngoài cách thực hiện sữa chua túi tự làm trên, bạn cũng có thể thực hiện cách làm sữa chua bằng nồi cơm điện, ủ trong thùng xốp hoặc nơi nào giữ được độ ấm.

Phụ Nữ và Gia Đình vừa chia sẻ đến bạn công thức làm sữa chua đóng túi không bị đóng đá, đảm bảo độ mịn sánh, đảm bảo dinh dưỡng. Chỉ cần một vài lưu ý nhỏ là bạn đã có thể hoàn thành một sản phẩm sữa chua đóng túi hoàn hảo.

Thật đơn giản phải không nào, bạn hãy thử ngay đi nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công!