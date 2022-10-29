Những xu hướng làm đẹp không bao giờ lỗi mốt, chị em cứ áp dụng là nổi bần bật

Trang điểm 29/10/2022 05:26

Khuôn mặt long lanh, màu sắc độc đáo và một số hình dạng lông mày bất ngờ là những xu hướng thời trang đến rồi đi, nhưng một số vẻ ngoài cổ điển sẽ luôn tồn tại. Không phải là xấu khi chạy theo xu hướng, nhưng khi chúng thay đổi quá nhanh, bạn có thể kết thúc với một đống quần áo hoặc mỹ phẩm “bình dân” mà bạn sẽ không sử dụng nữa.

Để không lãng phí tiền của bạn và giữ phong cách thời trang, tốt hơn là bạn nên đầu tư vào một số xu hướng luôn là trend mọi thời đại. Những thứ này đã được kiểm chứng bởi thời gian và sẽ luôn hợp thời, cho dù nó có thay đổi như thế nào đi chăng nữa.

1. Trang điểm tự nhiên

Vẻ đẹp tự nhiên sẽ luôn gây sự chú ý. Ý tưởng đằng sau vẻ ngoài này là làm cho bạn trông tươi mới.

Những xu hướng làm đẹp không bao giờ lỗi mốt, chị em cứ áp dụng là nổi bần bật - Ảnh 1

Bí quyết rất dễ dàng: ngay cả khi bạn quyết định tô son đỏ, đôi mắt của bạn phải gần như để tự nhiên hoàn toàn. Sử dụng màu phấn mắt gần giống với màu da của bạn và chỉ cần chuốt một ít mascara để làm cho đôi mắt của bạn trở nên nổi bật. Tô những chỗ trống trên lông mày bằng bút chì kẻ mày và vẻ ngoài của bạn đã sẵn sàng.

2. Đôi mắt màu khói vượt thời gian

Những xu hướng làm đẹp không bao giờ lỗi mốt, chị em cứ áp dụng là nổi bần bật - Ảnh 2

Một trong những kiểu trang điểm cổ điển nhất là mắt khói. Nó có thể được tô vẽ lại nhiều lần bằng cách sử dụng các màu sắc và kỹ thuật khác nhau, nhưng nó sẽ luôn hoàn hảo cho bất kỳ dịp đặc biệt nào.

Hãy chọn màu phấn mắt theo sở thích của bạn, thêm ánh kim tuyến, độ bóng, và bất kỳ điểm nhấn nào bạn có thể muốn, kết hợp với màu son yêu thích và lớp trang điểm hoàn hảo của bạn đã sẵn sàng.

3. Son đỏ cổ điển

Những xu hướng làm đẹp không bao giờ lỗi mốt, chị em cứ áp dụng là nổi bần bật - Ảnh 3

Trải qua nhiều thập kỷ, màu son đỏ cổ điển vẫn được các tín đồ thời trang trên khắp thế giới tôn sùng. Nó đã trở nên phổ biến bởi Marilyn Monroe tuyệt đẹp và đôi môi đỏ mọng đã được thịnh hành kể từ đó. Điều quan trọng nhất cần nhớ khi tô son đỏ là phải chọn theo tông da của bạn. Bằng cách này, bạn sẽ trông thật lộng lẫy và không giống như một chú hề.

4. Kẻ mắt mèo

Những xu hướng làm đẹp không bao giờ lỗi mốt, chị em cứ áp dụng là nổi bần bật - Ảnh 4

Một kiểu dáng cổ điển khác đã tồn tại từ thời kỳ hoàng kim của Hollywood là kẻ mắt có cánh. Đường kẻ mắt màu đen này trông thanh lịch và mang lại vẻ ngoài chân thực. Bạn có thể thử nghiệm và sử dụng màu đen mờ và tạo đường kẻ bằng ánh sáng lấp lánh. Các hình dạng khác nhau của đôi mắt sẽ có những cái nhìn khác nhau với bút kẻ mắt, vì vậy tốt hơn hết bạn nên chọn đường kẻ hoàn hảo và độ dài của nó phù hợp với đôi mắt của bạn.

5. Kẻ mí mắt dưới màu trắng

Những xu hướng làm đẹp không bao giờ lỗi mốt, chị em cứ áp dụng là nổi bần bật - Ảnh 5

Kẻ mắt đậm tạo điểm nhấn cho vùng mắt của bạn và làm cho đôi mắt của bạn trông to và rộng hơn. Kẻ mắt màu đen là cổ điển cho đường viền mi trên và màu trắng sẽ trông đẹp cho đường mi dưới của bạn. Màu trắng sẽ ngay lập tức khiến bạn thêm phần cuốn hút. Đó là lý do tại sao phương pháp dễ dàng mà hiệu quả này đã được các chị em yêu thích trong nhiều năm.

Theo Brightside

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