Hé lộ bí quyết dưỡng chân mềm mịn với giá cực hời cho hội chị em thỏa thích làm đẹp

Đôi chân là bộ phận tội nghiệp mà chúng ta thường bỏ quên khi chăm da, mặc dù chúng giúp chúng ta liên tục di chuyển. Các vết chai, vết nứt và da khô xuất hiện khi chúng ta phớt lờ nhu cầu của chúng có thể vừa kém hấp dẫn vừa gây đau đớn. Vậy chúng ta có thể làm gì với chúng?
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Dưới đây là một số lời khuyên về cách duy trì đôi chân mềm mại và cách bạn có thể chăm sóc chúng.
Điều đầu tiên bạn nên nhớ là đôi chân của chúng ta cần được chăm sóc hàng ngày. Muốn gót chân luôn êm ái và mềm mại, bạn nên dùng đá bọt hoặc đồ dũa chân hàng ngày. Có một số điều bạn cần nhớ:
- Tẩy da chết trong hoặc ngay sau khi tắm hoặc khi da mềm. Sử dụng chuyển động tròn để có kết quả tốt hơn. Rửa sạch và lau khô chân sau khi làm thủ thuật, sau đó thoa một ít kem dưỡng ẩm.
- Nếu bạn đang ngâm chân, hãy sử dụng nước ấm hoặc nước mát. Nước nóng thực sự có thể làm khô da của bạn.
- Sử dụng tẩy tế bào chết cho chân, mua hoặc tự làm. Hãy thử tẩy tế bào chết bằng mật ong, muối, đường hoặc cà phê tùy thuộc vào sở thích của bạn.
- Bạn có thể thử dùng dầu dừa hoặc bơ hạt mỡ để dưỡng ẩm cho chân, hoặc thậm chí trộn chúng với nhau theo tỷ lệ 3: 2. Sử dụng chúng vào ban đêm và đi tất bông mềm sau khi thoa kem để có kết quả tốt hơn.
Bây giờ đây là một số công thức đơn giản bạn có thể sử dụng để làm mềm da chân. Hãy nuông chiều chúng và cảm ơn đôi chân vì tất cả công việc chúng đã hỗ trợ bạn nhé.
1. Baking soda
Tất cả chúng ta đều biết rằng baking soda là một nhân tố thần kỳ phổ biến và đã đến lúc phải nhắc lại điểm này một lần nữa với chất tẩy tế bào chết mạnh mẽ này. Tất cả bạn cần là:
- 3 phần muối nở
- 1 phần nước
Trộn các thành phần trong một cái bát và thoa lên bàn chân của bạn. Xoa bóp chúng, đặc biệt chú ý đến gót chân, ngón chân và các vết chai (nếu có). Nếu da quá khô, hãy dùng đá bọt hoặc giũa chân. Khi hoàn thành, hãy rửa sạch chân bằng nước ấm và thoa một ít kem dưỡng ẩm.
Một công dụng khác của baking soda là ngâm chân. Không có gì đơn giản hơn: bạn chỉ cần đổ nước ấm vào một chiếc chậu, thêm 3 thìa baking soda , khuấy đều và ngâm chân vào đó trong 10 phút. Sau đó rửa sạch chúng với nước và thoa kem dưỡng ẩm yêu thích của bạn.
2. Giấm táo
Giấm không chỉ là một phương thuốc trị khô da, khi kết hợp với Listerine, nó có thể làm mềm các vết chai. Để chuẩn bị nước ngâm này, bạn sẽ cần:
- 1 phần giấm táo
- 1 phần Listerine
- 2 phần nước ấm
Ngâm chân không ít hơn 10 phút và không quá 20 phút, lau khô, sau đó tẩy tế bào chết trên da bằng đá bọt hoặc giũa chân.
Một cách khác bạn có thể sử dụng giấm để chống lại vết chai là ngâm một miếng bông vào giấm, đắp lên vùng đó, dùng băng dính cố định lại và đi ngủ. Tháo miếng đệm khi thức dậy và tẩy tế bào chết cho da. Lặp lại nếu cần thiết.
3. Dầu ô liu
Dầu ô liu chỉ đơn giản là đóng vai trò như một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên tuyệt vời, vì vậy không có công thức nào ở đây: bạn chỉ cần thoa nó lên chân trước khi đi ngủ và đi một đôi tất cotton. Nếu bạn có một chút thời gian rảnh rỗi, hãy chăm sóc đôi chân của bạn bằng cách mát xa. Nhẹ nhàng xoa dầu vào, đặc biệt chú ý đến những khu vực khô trên chân.
Hãy lặp lại quy trình này thường xuyên để có kết quả tốt đẹp vĩnh viễn bạn nhé!
Theo Brightside