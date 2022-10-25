Chỉ có thể là Công nương Diana: 5 mẹo làm đẹp tuyệt vời cho hội chị em từ "biểu tượng thời trang thế giới"

Một số mẹo sau đây sẽ cho bạn thấy ánh sáng rực rỡ của Công nướng ra sao và bạn có teher áp dụng chúng vì tất cả chúng ta đều xứng đáng được trông xinh đẹp như một nàng công chúa.

Là một biểu tượng mà cánh săn ảnh không thể bỏ qua, Công nương đảm bảo rằng cô luôn sẵn sàng trước máy ảnh. Mary Greenwell, chuyên gia trang điểm và là bạn của Công nương cho biết, trước tiên cô ấy sẽ dưỡng ẩm da mặt trước khi thoa bất kỳ sản phẩm nào. Đây là lý do tại sao làn da của cô ấy không bao giờ trông bị bóng và xỉn màu khi trang điểm. Chắc chắn đây là một cách làm đẹp mà tất cả chúng ta nên thêm vào thói quen của mình.

2. Đôi mắt tinh tế trông đẹp hơn

Mặc dù trang điểm mắt to và tươi sáng có thể chấp nhận được trong một số trường hợp nhất định, nhưng vẻ ngoài tự nhiên hơn sẽ phù hợp hơn để trang điểm hàng ngày. Công nương thường chuộng kẻ mắt màu xanh dương rực rỡ để làm nổi bật đôi mắt của mình.

Gặp gỡ chuyên gia Greenwell đã thay đổi điều đó. Theo gợi ý của cô, công nương đã chọn những tông màu trung tính hơn như đen và nâu. Cô ấy yêu vẻ ngoài tự nhiên và phần còn lại của thế giới cũng nên như vậy.

3. Đánh màu khối chuẩn chỉnh

Khi áp dụng sai cách, việc tạo đường nét và điểm nhấn khuôn mặt có thể là một thảm họa. Đây là cách thực hiện phù hợp:

Tạo điểm nhấn cho gò má bằng cách tô màu đường viền bên dưới.

Sử dụng phấn highlighter trên gò má theo chuyển động hướng xuống.

Đánh phấn má hồng trung tính lên đôi má của bạn. Đây là những phần má của bạn phồng lên khi bạn cười.

Cuối cùng, sử dụng một cây cọ lớn để thoa phấn bronzer ở các cạnh ngoài của khuôn mặt để có một cái nhìn ấm áp.

4. Chọn màu son phù hợp

Loại sự kiện, thời gian trong ngày và trang phục bạn đang mặc là tất cả các yếu tố cần được xem xét khi chọn màu son môi. Chuyên gia Greenwell cho biết tông màu hồng và nude phù hợp nhất với vẻ ngoài hoàng gia. Tuy nhiên, các sự kiện vào ban đêm đòi hỏi các sắc thái tối hơn.

Dù thế nào đi nữa, đừng ngại thử những màu son mà bạn không quen. Thử nghiệm với các ngoại hình khác nhau sẽ giúp bạn giảm bớt sự lựa chọn. Bằng cách đó, bạn sẽ không phải mất quá nhiều thời gian khi chọn ra sản phẩm son nào phù hợp nhất.

5. Uư ái những chiếc mũ

Công nương xứ Wales thường xuyên đội một chiếc mũ sành điệu. Cô biết rằng được nhận dạng với một quý cô đội mũ là điều bắt buộc của hoàng gia, nhưng cô yêu những chiếc mũ vì sự tự tin mà chúng mang lại cho cô.

Những chiếc mũ của Công nương còn hơn cả một biểu tượng của hoàng gia đối với cô ấy. Niềm đam mê của cô ấy đối với mũ đội đầu là rõ ràng trong sở thích độc đáo của cô ấy dành cho chúng. Một số vẻ ngoài mang tính biểu tượng nhất của cô ấy bao gồm một chiếc mũ đội đầu vừa tiện dụng vừa sành điệu mà chị em có thể học hỏi.

Theo Brightside