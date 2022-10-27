Lợi ích làm đẹp "đỉnh cao" từ trị mụn đến làm trắng răng của vỏ chuối khiến bạn khó lòng bỏ lỡ!

Chăm sóc da 27/10/2022 10:59

Việc phổ biến nhất đối với vỏ chuối là chúng ta sẽ vứt chúng vào thùng rác. Tuy nhiên, có nhiều công dụng thần kỳ khác nhau đối với sản phẩm thường xuyên bị bỏ qua này. Vỏ chuối có thể được sử dụng trong nhà bếp của bạn như một sản phẩm làm sạch hoặc trong thói quen làm đẹp của bạn.

Đây là những công dụng thiết thực nhất của vỏ chuối, chắc chắn sẽ thay đổi cảm nhận của bạn về loại quả này.

1. Chúng giúp giảm mụn trứng cá

 

Lợi ích làm đẹp 'đỉnh cao' từ trị mụn đến làm trắng răng của vỏ chuối khiến bạn khó lòng bỏ lỡ! - Ảnh 1

Vỏ chuối chứa vitamin C và vitamin E và chúng cũng chứa kali, kẽm, sắt và mangan. Những chất dinh dưỡng này có thể làm dịu làn da bị viêm và giảm sự bùng phát của mụn. Hơn nữa, vỏ chuối có chứa lutein và carotenoid là những hợp chất hòa tan trong chất béo giúp kháng viêm và giảm mụn.

  • Chà vỏ chuối lên da và để trong 5 đến 10 phút.
  • Rửa sạch da của bạn.
  • Lặp lại hai lần mỗi ngày.

2. Chúng giúp giảm nếp nhăn

Lợi ích làm đẹp 'đỉnh cao' từ trị mụn đến làm trắng răng của vỏ chuối khiến bạn khó lòng bỏ lỡ! - Ảnh 2

Các nếp nhăn trên khuôn mặt xảy ra khi da mất đi độ đàn hồi và mất đi độ săn chắc. Các chất chống oxy hóa và vitamin C trong chuối có thể giúp giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn.

  • Chà vỏ chuối lên da và để trong 30 phút hoặc qua đêm.
  • Rửa sạch mặt và dưỡng ẩm.
  • Lặp lại 3 lần một tuần.

3. Vỏ chuối có thể đánh bóng bạc 

 

Khi bạc bắt đầu mất độ bóng hoặc bắt đầu xỉn màu, hãy thử dùng vỏ chuối. Bên trong vỏ chuối có chứa các chất như kali giúp làm sạch các đồ vật bằng kim loại.

Lợi ích làm đẹp 'đỉnh cao' từ trị mụn đến làm trắng răng của vỏ chuối khiến bạn khó lòng bỏ lỡ! - Ảnh 3

  • Lấy vỏ chuối và cho vào máy xay.
  • Thêm nửa cốc nước vào hỗn hợp.
  • Trộn cho đến khi nó trở thành một hỗn hợp sền sệt.
  • Chà xát bạc với hỗn hợp trong vài phút.

4. Chúng giúp loại bỏ các mảnh vụn

Lợi ích làm đẹp 'đỉnh cao' từ trị mụn đến làm trắng răng của vỏ chuối khiến bạn khó lòng bỏ lỡ! - Ảnh 4

 

Vỏ chuối rất giàu enzim và những enzim này trong vỏ chuối có tác dụng kéo vật thể lạ lên bề mặt da, giúp bạn lấy dằm hoặc mảnh bằng nhíp dễ dàng hơn nhiều.

  • Đắp vỏ chuối chín lên vùng da bị mụn.
  • Để yên trên da trong 15 phút.
  • Loại bỏ nó một cách nhẹ nhàng mà không cần chà xát nó trên da.
  • Sau đó, loại bỏ mảnh vụn.

5. Ủ phân dễ dàng

Lợi ích làm đẹp 'đỉnh cao' từ trị mụn đến làm trắng răng của vỏ chuối khiến bạn khó lòng bỏ lỡ! - Ảnh 5

 

Thêm vỏ chuối vào đống phân trộn của bạn sẽ giúp cung cấp thêm canxi, magiê, lưu huỳnh, phốt phát, kali và natri, tất cả đều rất quan trọng đối với sự phát triển khỏe mạnh của cây trồng.

  • Cắt vỏ chuối thành những miếng nhỏ hơn.
  • Vùi vỏ chuối dưới gốc cây bạn muốn bón phân, lý tưởng nhất là bên cạnh rễ.
  • Tưới nước ngay cho cây để đất phủ lên trên.

6. Làm trắng răng của bạn

Lợi ích làm đẹp 'đỉnh cao' từ trị mụn đến làm trắng răng của vỏ chuối khiến bạn khó lòng bỏ lỡ! - Ảnh 6

Vỏ chuối chín rất giàu kali có thể giúp làm giảm các vết ố vàng xuất hiện do tiêu thụ một số đồ uống như cà phê và trà và một số loại thực phẩm như quả việt quất và quả mâm xôi.

  • Đánh răng và súc miệng sạch.
  • Lấy mặt trong của vỏ chuối chà lên răng trong 2 phút.
  • Súc miệng lại và lặp lại hàng ngày.

Theo Brightside

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