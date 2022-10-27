Bật mí 5 công dụng thần kỳ của quả bơ mà bạn sẽ ước được biết sớm hơn

Chăm sóc da 27/10/2022 07:44

Cách đây 20 năm, một quả bơ đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness là loại trái cây bổ dưỡng nhất trên thế giới và có rất nhiều công dụng đối với nó. Quả bơ không chỉ ăn được mà còn có rất nhiều lợi ích và bạn thậm chí có thể uống được.

Đây là 5 cách thú vị nhất để sử dụng loại quả ngon bổ rẻ này.

1. Kem cạo râu

 

Bật mí 5 công dụng thần kỳ của quả bơ mà bạn sẽ ước được biết sớm hơn - Ảnh 1

Sản phẩm kem cạo râu có chứa rất nhiều hóa chất. Nhưng bạn có thể làm cho nó riêng cho mình! Quả bơ có chứa vitamin A và E giúp nuôi dưỡng làn da và làm mềm da.

Công thức: Lấy 1 quả bơ thật chín, gọt vỏ rồi chia đôi, bỏ hạt. Xay nhuyễn bơ mịn như kem. Trước khi cạo râu, thoa kem này lên da, giống như kem cạo râu thông thường. Khi bạn hoàn thành, hãy cất phần còn lại vào tủ lạnh.

2. Dưỡng môi mềm mịn

Bật mí 5 công dụng thần kỳ của quả bơ mà bạn sẽ ước được biết sớm hơn - Ảnh 2

 

Da môi rất mỏng, đó là lý do tại sao các nếp nhăn xung quanh rất dễ hình thành. Quả bơ có chứa axit oleic giúp môi mềm mại, căng mọng.

Công thức: Trộn 1/2 quả bơ chín và 1 thìa cà phê dầu ô liu. Thoa hỗn hợp lên vùng da quanh môi và để trong 25 phút. Rửa sạch bằng nước ấm. Lặp lại quy trình này 2 lần một tuần.

3. Tẩy tế bào chết cho mặt

Bật mí 5 công dụng thần kỳ của quả bơ mà bạn sẽ ước được biết sớm hơn - Ảnh 3

Tẩy tế bào chết là một quy trình giúp giữ gìn vẻ đẹp và sự tươi trẻ cho làn da. Bơ là một trong những thành phần tốt nhất để tẩy tế bào chết nhờ chứa niacin và vitamin E.

Công thức: Trộn 1 quả bơ chín, 2 muỗng canh bột yến mạch và 1 muỗng canh mật ong nguyên chất. Sau đó, massage cho chất tẩy tế bào chết thẩm thấu vào da theo chuyển động tròn. Để hỗn hợp trên da trong 10 phút. Rửa sạch bằng nước ấm. Lặp lại mỗi tuần một lần.

4. Kem chống rạn da

Bật mí 5 công dụng thần kỳ của quả bơ mà bạn sẽ ước được biết sớm hơn - Ảnh 4

 

Nếu các vết rạn trên da làm phiền bạn, bạn có thể thử loại bỏ chúng bằng kem bơ. Trái cây có chứa vitamin C và E giúp làm căng da và giảm sự xuất hiện của các vết rạn da.

Công thức: Trộn đều 1 quả bơ chín và 2 muỗng canh dầu hạnh nhân. Sau đó thoa kem lên các đầu ngón tay và massage vùng bị rạn. Để kem trong 35 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Lặp lại 2-3 lần một tuần.

5. Điều trị vùng da dưới mắt thâm quầng

Bật mí 5 công dụng thần kỳ của quả bơ mà bạn sẽ ước được biết sớm hơn - Ảnh 5

 

Các vòng tròn thâm và túi dưới mắt xuất hiện do lưu thông máu kém và viêm mắt. Vitamin A, D, C và B-3 trong thành phần của quả bơ có thể giúp giảm những vấn đề này.

Công thức: Trộn 1/2 quả bơ và 4 khoanh dưa chuột trong máy xay sinh tố. Làm nguội hỗn hợp trong tủ lạnh trong 1 giờ. Sau đó đắp hỗn hợp lên mắt trong 25 phút. Bạn có thể lặp lại quy trình này vào mỗi buổi sáng.

Theo Brightside

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