Xuất hiện mụn sần vùng mũi tưởng nốt ruồi: Người phụ nữ phát hiện mắc bệnh hiếm nguy hiểm

Tin y tế 11/07/2023 10:01

Người phụ nữ (66 tuổi) bất ngờ xuất hiện mụn sần vùng rãnh mũi má phải, gần đây u to dần lên, khi gãi va chạm chảy máu nên đã đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương thăm khám.

Theo thông tin từ VTV News, nữ bệnh nhân (66 tuổi, Phú Thọ) xuất hiện mụn sần vùng rãnh mũi má phải đã lâu, gần đây um to dần lên, khi gãi va chạm chảy máu, bệnh nhân bôi thuốc tetracyclin không đỡ nên đã đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) thăm khám.

Xuất hiện mụn sần vùng mũi tưởng nốt ruồi: Người phụ nữ phát hiện mắc bệnh hiếm nguy hiểm - Ảnh 1
Bệnh nhân xuất hiện nốt ruồi trên da - Ảnh: VTV News

Qua thăm khám, kết quả cận lâm sàng cho thấy: Vùng rãnh mũi má bên phải có khối sẩn lên, thay đổi màu sắc kích thước 1x1 cm, ranh giới tương đối rõ, vùng cổ không có hạch nghi ngờ. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và thống nhất chẩn đoán: Theo dõi ung thư da tế bào đáy và đưa ra chỉ định phẫu thuật cắt tổn thương ung thư da cánh mũi phải - che phủ phần mềm.

Theo nguồn tin từ Người đưa tin, sau phẫu thuật, nữ bệnh nhân tiếp tục được theo dõi thêm, hiện tại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục và tiếp tục được điều trị, theo dõi tại Khoa Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ của bệnh viện.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân khi gặp phải những vấn đề bất thường về sức khỏe cần phải đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám, để có thể đưa ra chuẩn đoán chính xác và xác định phương pháp điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân.

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Một người đàn ông mắc ung thư máu vừa chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn nâng cao nhận thức về căn bệnh này.

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