Ngày 7/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông tin về nữ bệnh nhân tử vong sau khi xuất hiện các triệu chứng kích thích, sợ nước, sợ gió.

Theo thông tin từ báo Lao động, khoảng tháng 1/2023 chị H.H.K (SN 1987, trú tại xã Ea Knuếch, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) bị chó con cắn vào ngón tay phải, sau đó chị K đập chết con chó và không đi tiêm phòng dại.

Chị K. bị chó con cắn vào ngón tay phải - Ảnh: Báo pháp luật Việt Nam

Tuy nhiên, đến ngày 5/7, chị K. xuất hiện các triệu chứng kích thích, sợ nước, sợ gió. Ngày 6/7, bệnh nhân được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk, sau đó được chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị với triệu chứng: Tỉnh táo, kích thích, sợ nước, sợ gió, chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn thể hung dữ/Bướu cổ.

Ngày 7/7, bệnh nhân tử vong tại nhà.

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật Việt Nam, ngay khi ghi nhận trường hợp bệnh nhân tử vong nghi do mắc bệnh dại, CDC Đắk Lắk đã nhanh chóng điều tra, xác minh trường hợp bệnh, tư vấn cho người nhà bệnh nhân về bệnh dại và truyền thông kiến thức phòng, chống dại cho gia đình, cộng đồng xung quanh.

Một góc bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nơi bệnh nhân nằm điều trị - Ảnh: Báo Lao động

Đồng thời, CDC Đắk Lắk thông tin trường hợp bệnh nhân tử vong trên cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để phối hợp xử lý, tiêm vaccine phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo tại Buôn Kang, xã Ea Knuếch, huyện Krông Pắk.

Qua đó, CDC Đắk Lắk đề nghị Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk tiếp tục giám sát ổ dịch dại trên người tại địa phương, tăng cường công tác truyền thông phòng, chống bệnh dại và phối hợp các cơ quan đoàn thể liên quan có hướng xử lý kịp thời không để dịch bệnh bùng phát ra cộng đồng.

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