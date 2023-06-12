Người vợ trong vụ cả nhà nhập viện nghi do ăn nấm độc ở Tây Ninh đã tử vong

Tin y tế 12/06/2023 18:04

Theo chia sẻ của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), đây là thành viên tử vong thứ 2 trong gia đình 3 người phải nhập viện nghi do ăn nấm độc.

 

Theo thông tin báo Người Lao Động, chiều 12/6, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay nạn nhân thứ hai là người vợ trong gia đình 3 người ngộ độc nấm ở Tây Ninh đã tử vong.

Thời điểm được chuyển từ Tây Ninh xuống Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân này đã ở trong tình trạng nguy kịch, rối loạn chức năng gan, diễn tiến xấu, tiên lượng khó qua khỏi.

Mặc dù các bác sĩ cố gắng cứu chữa song bệnh nhân khó qua khỏi và được gia đình xin đưa về quê, mất tại nhà. Trước đó, ngày 6/6, người chồng bệnh nhân tử vong. Riêng người con gái 17 tuổi nhập viện trong tình trạng suy gan gấp, men gan tăng cao, rối loạn đông máu, sau điều trị sức khỏe tiến triển hơn.

Theo thông tin Zing News, cách thời điểm nhập viện khoảng 3/4 ngày, gia đình này hái nấm, xào với mướp để ăn.

Người chồng ăn nhiều nhất, khoảng một nửa món ăn. Sau 8-12 giờ ăn, lần lượt 3 người có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, tiêu lỏng rất nhiều, mức độ ngày càng nặng hơn. Người chồng đã tự mua thuốc không rõ loại về uống nhưng không khỏi.

Người vợ trong vụ cả nhà nhập viện nghi do ăn nấm độc ở Tây Ninh đã tử vong - Ảnh 1
Bệnh nhân ngộ độc nấm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Người Lao Động

Tình trạng ngày càng nặng, cả gia đình được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu trong tình trạng mệt, nôn ói, khó thở, sau đó tiếp tục chuyển lên TP.HCM vào ngày 6/6.

Qua trường hợp này, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thủy Ngân, Phó khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng nấm mọc hoang. Nhầm lẫn phổ biến nhất là không phân biệt được nấm ăn và nấm độc.

Người vợ trong vụ cả nhà nhập viện nghi do ăn nấm độc ở Tây Ninh đã tử vong - Ảnh 2
Một thành viên gia đình bị ngộ độc nấm được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC.

Những độc tố khác nhau trong nấm có thể ảnh hưởng các hệ cơ quan, có thể bị ảo giác hoặc rối loạn tri giác, suy thận, rối loạn chức năng gan…

Triệu chứng ngộ độc nấm có thể khởi phát rất nhanh trong vài giờ đầu sau khi ăn nhưng cũng có thể kéo dài sau 8-12 giờ. Ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.

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Từ khóa:   nấm độc ngộc độc ngộ độc do nấm độc

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