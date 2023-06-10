Cấp cứu trường hợp trẻ bị ngộ độc MỚI do ăn nấm mọc trên xác ve sầu, bác sĩ cảnh báo

Tin y tế 10/06/2023 09:25

Ngày 10/6, BSCK2 Vũ Hiệp Phát, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, vừa tiếp nhận bệnh nhi bị ngộ độc Gyrommitrin sau khi ăn nấm mọc từ xác ve sầu.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, khoảng 17h ngày 6/6, em bé trai tên P.H.T, 12 tuổi (trú tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, Đồng ) mang nấm mọc từ xác ve sầu phía sau rẫy vào chế biến thành thức ăn, rồi cùng ăn với mẹ (T. ăn 5 cái, mẹ của T. ăn 2 cái). Sau khi ăn, khoảng 1h người nhà phát hiện cả 2 mẹ con bị đau bụng quặn từng cơn, chóng mặt, nôn ói ra thức ăn cũ, đi cầu phân lỏng riêng bé T. có thêm triệu chứng co giật nên được đưa đến bệnh viện Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu.

Cấp cứu trường hợp trẻ bị ngộ độc MỚI do ăn nấm mọc trên xác ve sầu, bác sĩ cảnh báo - Ảnh 1
Bé T. đang được các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực chống độc chăm sóc và điều trị tích cực - Ảnh: VTV News

Tại bệnh viện, sau 2 ngày điều trị, T. được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 vào 0h ngày 7/6 trong tình trạng còn hôn mê, rối loạn nhịp tim nặng và tổn thương gan, thận. Qua thăm khám và điều trị tích cực, hiện bé T. cải thiện dần, đang thở oxy, truyền dịch và được bác sĩ theo dõi sát sao. Còn mẹ bé được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Bác sĩ cảnh báo

Theo BSCK2 Vũ Hiệp Phát, thời gian qua đã có trường hợp ngộ độc Gyrommitrin vì ăn phải nấm ký sinh trên xác ve sầu, phụ huynh nên thận trọng. Bởi đây là thời điểm hoạt động của ve sầu kết hợp những cơn mưa lớn, là điều kiện cho nấm độc Gyrommitrin ký sinh trên thân ve phát triển.

Cấp cứu trường hợp trẻ bị ngộ độc MỚI do ăn nấm mọc trên xác ve sầu, bác sĩ cảnh báo - Ảnh 2
Bệnh nhi bị ngộ độc do ăn nấm mọc trên xác ve sầu - Ảnh: Báo Thanh 

Nhiều người lầm tưởng các loại nấm thông thường có công dụng như “đông trùng hạ thảo” nên mang về chế biến thành thực phẩm, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

“Ngộ độc Gyrommitrin hiện chưa có thuốc đặc trị, phụ huynh cần tránh sử dụng các loại nấm hình thù lạ, chưa thông dụng trên thị trường để đảm bảo an toàn, tránh sự cố tương tự tái diễn", bác sĩ Phát nhấn mạnh.

Theo nguồn tin từ VTV News, các bác sĩ khuyến cáo, Đồng Nai bắt đầu vào mùa mưa, nấm mọc rất nhiều nên người dân khi thấy nấm có nhiều màu sắc hoặc nấm lạ thì tuyệt đối không nên ăn; nhất là những loại nấm mọc ký sinh trên các thực phẩm, động vật khác. Bởi có nhiều loại nấm độc, khi ăn vào sẽ tác động lên hệ tiêu hóa, gây đau bụng, ói, tiêu chảy, sau đó sẽ dẫn đến hệ thần kinh và gây nên hiện tượng co giật và gây tổn thương các cơ quan gan thận; nếu không biết cách xử lý và đưa đến bệnh viện trễ sẽ gây suy đa cơ quan, suy gan, suy thận, rối loạn nhịp tim, diễn tiến bệnh sẽ nặng thêm, nguy cơ tử vong là rất cao.

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Từ khóa:   ngộ độc nấm ký sinh trên xác ve sầu cấp cứu trẻ

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