Xét nghiệm sàng lọc hơn 4 triệu mẫu, đã phát hiện 19 ca mắc COVID- 19

Tin y tế 16/09/2021 12:12

Toàn Hà Nội đã xét nghiệm được 4,2 triệu mẫu gồm cả PCR và test nhanh, kết quả phát hiện 19 ca dương tính trong 7 ngày qua.

Trong ngày 15/9, toàn thành phố Hà Nội đã lấy được 514.537 mẫu xét nghiệm. Theo nguồn tin từ Người lao động, tính từ ngày 8/9 đến nay, toàn thành phố đã lấy được tổng 4.197.528 mẫu (2.930.379 mẫu PCR, 1.267.149 test nhanh), phát hiện 19 ca dương tính.

Sở Y tế Hà Nội cho biết thêm, số ca mắc mới Covid-19 sáng 16/9 chỉ ghi nhận 1 ca tại khu cách ly, là F1 của chùm sàng lọc ho sốt. 

Ca nhiễm mới là bệnh nhân V.X.Đ (nam, 18 tuổi, 11/553 Nguyễn Khoái, Q.Hoàng Mai), là F1 của bệnh nhân T.Đ.T, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 7.9 với xét nghiệm âm tính. Ngày 15.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.

Xét nghiệm sàng lọc hơn 4 triệu mẫu, đã phát hiện 19 ca mắc COVID- 19 - Ảnh 1
Sau 7 ngày xét nghiệm diện rộng với 4,2 triệu mẫu, chỉ phát hiện 19 ca dương tính trong cộng đồng. 

 

Tính từ ngày 27.4 đến nay, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận tổng số 3.857 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.261 ca. Thực hiện kế hoạch 206/KH-UBND ngày 8-9-2021 về việc xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc-xin phòng, chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

 

Xét nghiệm sàng lọc hơn 4 triệu mẫu, đã phát hiện 19 ca mắc COVID- 19 - Ảnh 2
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm tại phường Văn Chương, quận Đống Đa (Hà Nội).

 

Sáng 16/9: Hơn 6.000 ca COVID-19 nặng và rất nặng đang điều trị

Sáng 16/9: Hơn 6.000 ca COVID-19 nặng và rất nặng đang điều trị

Đến sáng 16/9, Việt Nam đã ghi nhận hơn 645.000 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 412.000 ca đã khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có hơn 6.000 ca nặng và rất nặng.

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