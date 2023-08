Vụ công ty Pháp bê bối sữa bột nhiễm khuẩn Salmonella khiến hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng: đã có quyết định hình sự

Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống cho hay, Theo Cục An toàn thực phẩm, sự cố an toàn thực phẩm trên được Pháp phát hiện từ năm 2017. Từ thời điểm đó, Cục An toàn thực phẩm đã kịp thời nắm bắt và cung cấp thông tin liên tục cho người tiêu dùng đồng thời có những biện pháp thu hồi và ngăn chặn các sản phẩm nhiễm khuẩn vào Việt Nam.

Đến nay, sau 5 năm điều tra, theo thông tin nhận được, Công ty Lactalis đã bị công tố viên cáo buộc hình sự theo quy định của nước sở tại.