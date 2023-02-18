Vụ công ty Pháp bê bối sữa bột nhiễm khuẩn Salmonella khiến hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng: đã có quyết định hình sự

Tin y tế 18/02/2023 16:20

Vụ bê bối ảnh hưởng toàn cầu nhiều năm trước đã có cáo buộc hình sự đối với công ty này.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống cho hay, Theo Cục An toàn thực phẩm, sự cố an toàn thực phẩm trên được Pháp phát hiện từ năm 2017. Từ thời điểm đó, Cục An toàn thực phẩm đã kịp thời nắm bắt và cung cấp thông tin liên tục cho người tiêu dùng đồng thời có những biện pháp thu hồi và ngăn chặn các sản phẩm nhiễm khuẩn vào Việt Nam.

Đến nay, sau 5 năm điều tra, theo thông tin nhận được, Công ty Lactalis đã bị công tố viên cáo buộc hình sự theo quy định của nước sở tại.

Trước đó, ngày 16/2, công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp cho biết hãng đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua, trong đó hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Các công tố viên đã đưa ra cáo buộc hình sự đối với công ty Lactalis, một trong những nhà sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa lớn nhất thế giới, vì có hành vi gian lận nghiêm trọng, gây tổn hại sức khỏe người tiêu dùng và không thực hiện lệnh thu hồi sản phẩm sữa nhiễm khuẩn. Lactalis cho biết đang hợp tác với cơ quan điều tra.

Vụ công ty Pháp bê bối sữa bột nhiễm khuẩn Salmonella khiến hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng: đã có quyết định hình sự - Ảnh 1
Thông tin mới nhất vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn. Ảnh: Internet

Cũng theo VietNamPlus, cuối năm 2017, nhiều trẻ sơ sinh ở Pháp được chẩn đoán bị ngộ độc khuẩn salmonella sau khi được cho uống các sản phẩm sữa, chủ yếu là sữa Milumel và sữa Picot của công ty Lactalis sản xuất tại nhà máy Craon. Cụ thể, trong vòng 3 ngày sau khi được cho uống các sản phẩm sữa bột của Lactalis, 36 trẻ sơ sinh đã xuất hiện các triệu chứng nhiễm khuẩn salmonella.

Tây Ban Nha và Hy Lạp cũng báo cáo các trường hợp bị nhiễm khuẩn đường ruột. Vào thời điểm đó, Lactalis thừa nhận rằng các sản phẩm sữa bột của hãng cung cấp ở hơn 80 quốc gia khác đã bị ảnh hưởng.

Tháng 1/2018, Lactalis đã thu hồi toàn bộ lô sữa bột sản xuất tại nhà máy Craon, ước tính hơn 12 triệu hộp. Lactalis cho biết lô sữa nhiễm khuẩn được sản xuất vào nửa đầu năm 2017. Tuy nhiên, Viện Pasteur - viện nghiên cứu hàng đầu của Pháp về vi khuẩn học, cho rằng vi khuẩn Salmonella đã xuất hiện trong quá trình sản xuất tại nhà máy này từ năm 2005. Hàng trăm người đã đệ đơn kiện Lactalis, chủ yếu với cáo buộc lừa đảo.

Salmonella là một vi khuẩn hình que, thuộc họ Enterobacteriaceae (vi khuẩn đường ruột). Có nhiều chủng vi khuẩn salmonella gây bệnh, trong đó chủ yếu là các chủng salmonella gây ngộ độc thực phẩm. Salmonella có thể tìm thấy trong rất nhiều loại thực phẩm tươi sống như thịt gà, thịt bò, thịt lợn, trứng, rau, trái cây và thậm chí cả trong thực phẩm chế biến.

Thực phẩm bị nhiễm salmonella có thể ảnh hưởng đến hình dáng, mùi vị, chất lượng và có khả năng gây bệnh nghiêm trọng cho trẻ nhỏ, người cao tuổi và người bệnh có hệ miễn dịch yếu./. 

 

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Từ khóa:   sữa bột nhiễm khuẩn công ty Pháp tin y tế khuẩn salmonella

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