Người nhà cho biết, em bé nghịch dây chuyền, không may nuốt vào, sau đó ho, khó thở, được gia đình đưa đi cấp cứu.

Thông tin từ Báo Giáo dục thời đại cho hay,Phòng khám Cấp cứu lưu, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận trường hợp bệnh nhi N.G.H. (6 tháng tuổi, trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) nhập viện trong tình trạng khó thở, khàn tiếng, ho cơn, nôn ra máu.

Qua thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị hóc dị vật thực quản, niêm mạc thực quản 1/3 trên nơi dị vật đang nằm bị phù nề xung huyết chèn ép thanh - khí quản khiến bệnh nhi suy hô hấp.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã chỉ định thực hiện thông khí đường thở và nội soi cấp cứu gắp dị vật là mặt dây chuyền kim loại kích thước 2x2 cm. Sau thủ thuật, bệnh nhi đã qua cơn nguy hiểm và hiện tại sức khỏe đã ổn định.

Mặt dây chuyền được gắp ra từ thực quản của trẻ 6 tháng tuổi. Ảnh: Giáo dục thời đại

Điều đặc biệt hơn ở bệnh nhi 6 tháng tuổi này là qua nội soi tai mũi họng, ngoài phát hiện dị vật ở đường thở, các bác sĩ còn phát hiện bệnh nhi đang bị viêm tai giữa và viêm mũi cấp khiến tình trạng suy hô hấp nặng hơn.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Cảnh Nhật, khoa Hô hấp - Tim mạch - Tiêu hóa - Thần kinh chia sẻ trên Zing News cho biết, dị vật đường thở là tai nạn nguy hiểm thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt bé dưới 2 tuổi, do vật lạ chèn ép hoặc làm tắc hoàn toàn đường thở.

Đây là tình trạng cấp cứu khẩn cấp. Nếu không xử lý kịp thời, trẻ có thể gặp những hậu quả nặng nề như tổn thương não không hồi phục, thậm chí tử vong.

Trẻ hóc dị vật thường có biểu hiện đột ngột ho sặc sụa, khó thở, không khóc, tím tái nhanh chóng, lờ đờ hoặc hôn mê tùy mức độ hóc và kích thước dị vật.

Để phòng tránh hóc dị vật, cha mẹ nên chú ý:

- Để xa tầm với của trẻ tất cả vật dụng nhỏ có thể gây nguy hiểm, nhất là những vật tròn, sắc nhọn và trơn dễ rơi vào đường thở.

- Không ép trẻ ăn, uống khi đang khóc hoặc không nên nô đùa khi có thức ăn trong miệng.

- Luyện cho trẻ thói quen không cho các vật và đồ chơi vào miệng ngậm mút, nhất là đồ chơi sắc nhọn, bằng kim loại...

- Không cho trẻ ăn thức ăn dễ hóc như lạc, thạch, nhãn...

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