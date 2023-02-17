Quảng Ninh: Cứu bé 6 tháng tuổi hóc mặt dây chuyền kim loại gây suy hô hấp, nôn ra máu

Tin y tế 17/02/2023 18:04

Người nhà cho biết, em bé nghịch dây chuyền, không may nuốt vào, sau đó ho, khó thở, được gia đình đưa đi cấp cứu.

Thông tin từ Báo Giáo dục thời đại cho hay,Phòng khám Cấp cứu lưu, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận trường hợp bệnh nhi N.G.H. (6 tháng tuổi, trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) nhập viện trong tình trạng khó thở, khàn tiếng, ho cơn, nôn ra máu.

Qua thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị hóc dị vật thực quản, niêm mạc thực quản 1/3 trên nơi dị vật đang nằm bị phù nề xung huyết chèn ép thanh - khí quản khiến bệnh nhi suy hô hấp.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã chỉ định thực hiện thông khí đường thở và nội soi cấp cứu gắp dị vật là mặt dây chuyền kim loại kích thước 2x2 cm. Sau thủ thuật, bệnh nhi đã qua cơn nguy hiểm và hiện tại sức khỏe đã ổn định.

Quảng Ninh: Cứu bé 6 tháng tuổi hóc mặt dây chuyền kim loại gây suy hô hấp, nôn ra máu - Ảnh 1
Mặt dây chuyền được gắp ra từ thực quản của trẻ 6 tháng tuổi. Ảnh: Giáo dục thời đại

Điều đặc biệt hơn ở bệnh nhi 6 tháng tuổi này là qua nội soi tai mũi họng, ngoài phát hiện dị vật ở đường thở, các bác sĩ còn phát hiện bệnh nhi đang bị viêm tai giữa và viêm mũi cấp khiến tình trạng suy hô hấp nặng hơn.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Cảnh Nhật, khoa Hô hấp - Tim mạch - Tiêu hóa - Thần kinh chia sẻ trên Zing News cho biết, dị vật đường thở là tai nạn nguy hiểm thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt bé dưới 2 tuổi, do vật lạ chèn ép hoặc làm tắc hoàn toàn đường thở.

Đây là tình trạng cấp cứu khẩn cấp. Nếu không xử lý kịp thời, trẻ có thể gặp những hậu quả nặng nề như tổn thương não không hồi phục, thậm chí tử vong.

Trẻ hóc dị vật thường có biểu hiện đột ngột ho sặc sụa, khó thở, không khóc, tím tái nhanh chóng, lờ đờ hoặc hôn mê tùy mức độ hóc và kích thước dị vật.

Để phòng tránh hóc dị vật, cha mẹ nên chú ý:

- Để xa tầm với của trẻ tất cả vật dụng nhỏ có thể gây nguy hiểm, nhất là những vật tròn, sắc nhọn và trơn dễ rơi vào đường thở.

- Không ép trẻ ăn, uống khi đang khóc hoặc không nên nô đùa khi có thức ăn trong miệng.

- Luyện cho trẻ thói quen không cho các vật và đồ chơi vào miệng ngậm mút, nhất là đồ chơi sắc nhọn, bằng kim loại...

- Không cho trẻ ăn thức ăn dễ hóc như lạc, thạch, nhãn...

 

Khả năng lây virus Marburg tại Việt Nam, ngành y tế yêu cầu người dân chủ động phòng, chống

Khả năng lây virus Marburg tại Việt Nam, ngành y tế yêu cầu người dân chủ động phòng, chống

Mới đây, virus Marburg bùng phát ở Trung Phi, chưa xuất hiện tại Việt Nam nhưng ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ hóc dị vật tin y tế tin sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 5 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 7 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 14 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 15 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 35 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản