Dịch sốt xuất huyết ở Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những ca nặng, ở mức cao dù giảm bớt số lượng

Tin y tế 17/02/2023 15:55

Số ca mắc xuất huyết giảm nhưng ghi nhận tình trạng bệnh nhân nhập viện ở mức nặng, cần chủ động phòng tránh.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 12/2, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3.496 ca mắc sốt xuất huyết, tăng khoảng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2022 (1.590 ca).

Riêng trong tuần từ 6 - 12/2, thành phố có 385 trường hợp mắc bệnh, giảm 32,5% so với trung bình 4 tuần trước. Có 18/22 quận, huyện giảm so với trung bình 4 tuần trước nhưng vẫn có 5/312 phường, xã có số ca bệnh tăng ở mức ngưỡng báo động.

Toàn thành phố ghi nhận 28 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 22 phường, xã thuộc 10/22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

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 Dịch sốt xuất huyết giảm nhưng vẫn ghi nhận những ca nặng. Ảnh: TTXVN

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù dịch sốt xuất huyết đang giảm nhưng tại các bệnh viện vẫn ghi nhận một số ca nặng. Tiếp tục thực hiện các biện pháp triệt nơi sinh sản của muỗi hàng tuần tại nơi làm việc và nơi cư trú.

Mới đây, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận một trường hợp thai phụ bị vỡ thai ngoài tử cung kèm theo dương tính sốt xuất huyết Dengue. Thai phụ cho biết có triệu chứng mệt mỏi, sốt trong 4 ngày và tự mua thuốc điều trị tại nhà. Sau khi sử dụng thuốc, tình trạng sức khỏe không tiến triển, đau bụng dữ dội liên tục nên đi khám và được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Các bác sĩ khuyến cáo, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm lưu hành quanh năm ở khu vực phía Nam. Sốt xuất huyết có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm và có thể tử vong. Năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 29 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Do đó, người dân cần luôn tuân thủ các biện pháp phòng bệnh, phòng tránh muỗi đốt và vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, hạn chế muỗi sinh sôi, phát triển.

Dịch sốt xuất huyết ở Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những ca nặng, ở mức cao dù giảm bớt số lượng - Ảnh 2

Thực hiện các biện pháp triệt nơi sinh sản của muỗi thường xuyên, vệ sinh môi trường sống sạch sẽ là một trong những cách phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả. Ảnh: Công dân và khuyến học

Cùng với dịch bệnh sốt xuất huyết, hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh đang lưu hành bệnh tay chân miệng và COVID-19. Trong tuần, Thành phố ghi nhận 52 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 4% so với trung bình 4 tuần trước đó. Tuần 6 Thành phố Hồ Chí Minh cũng có 6 ca mắc COVID-19, tính từ đầu năm 2023 đến nay lũy kế là 110 ca.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin, hiện bệnh do virus Marburg chưa xuất hiện tại thành phố. Tuy nhiên, người dân cần thường xuyên theo dõi, cập nhật các khuyến cáo của ngành Y tế để chủ động phòng, chống căn bệnh này.

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Từ khóa:   dịch sốt xuất huyết sốt xuất huyết Hồ Chí Minh

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