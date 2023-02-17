Hà Nam: Cô gái 21 tuổi ngộ độc thuốc diệt chuột, hôn mê sâu, co giật mạnh

Tin y tế 17/02/2023 16:05

Khi được mang vào viện, bệnh nhân có các biểu hiện hôn mê sâu, co giật mạnh, chân tay co quắp, nôn mửa.

Theo TS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc chia sẻ thông tin trên Kinh tế đô thị, sau khi làm các xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc chất Fluoroacetate (thuốc diệt chuột đã bị cấm cách đây hàng chục năm). Thuốc diệt chuột Fluoroacetate có hai dạng: Dung dịch màu hồng trong ống nhựa hay dạng hạt gạo màu hồng có độc tính cao. Khi bệnh nhân ăn hay uống phải sẽ gây ra hiện tượng: Co giật, hôn mê, suy hô hấp, rối loạn nhịp, toan chuyển hóa, suy thận, có thể dẫn đến tử vong.

Hà Nam: Cô gái 21 tuổi ngộ độc thuốc diệt chuột, hôn mê sâu, co giật mạnh - Ảnh 1
Bệnh nhân đang điều trị. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Mặc dù đã bị cấm lưu hành trên thị trường nhiều năm nhưng hiện nay người dân có thể mua các loại thuốc diệt chuột ở các cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật, hay từ các xe bán hàng rong, đến các quầy bán đồ gia dụng, thú y, hay vật dụng làm vườn một cách rất dễ dàng. Việc sử dụng không an toàn, tràn lan, rất dễ gây ra ngộ độc.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi mua hóa chất bảo vệ thực vật (thuốc diệt chuột) phải mua ở quầy kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật hoặc cơ sở có đăng ký. Chỉ mua các sản phẩm có đăng ký lưu hành trong nước và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Khi mua phải có đầy đủ thông tin rõ ràng về hóa chất.

Hà Nam: Cô gái 21 tuổi ngộ độc thuốc diệt chuột, hôn mê sâu, co giật mạnh - Ảnh 2

Loại thuốc diệt chuột bệnh nhân đã uống. Ảnh: Kinh tế đô thị

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, đề phòng ngộ độc thuốc diệt chuột, các bác sĩ khuyến cáo:

- Khi mua hóa chất bảo vệ thực vật (thuốc diệt chuột) phải mua ở quầy kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật hoặc cơ sở có đăng ký.

- Chỉ mua các sản phẩm có đăng ký lưu hành trong nước và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Khi mua phải có đầy đủ thông tin rõ ràng về hóa chất.

- Sử dụng hóa chất diệt chuột phải xa và cách biệt hẳn so với nơi ở, nơi ăn uống, đặc biệt xa thức ăn, nước uống, xa trẻ em (trẻ em không thể với tới hoặc mở ra được).

- Gia đình có người bị bệnh tâm thần hoặc lẫn lộn thì không nên để các hóa chất độc trong khuôn viên nhà ở.

-Không dự trữ các hóa chất độc hại, bao gồm hóa chất diệt chuột tại gia đình.

- Cơ quan quản lý cũng cần quản lý chặt các sản phẩm hóa chất diệt chuột, quản lý việc bán (cấm người bán rong bán các hóa chất diệt chuột hay các hóa chất độc hại, chỉ các cơ sở hoặc quầy có đăng ký mới được kinh doanh các hóa chất diệt chuột hoặc các hóa chất bảo vệ thực vật nói chung); đồng thời quản lý việc mua (trẻ em, người bị bệnh tâm thần không thể mua được, cần lưu lại danh tính và nhận dạng của người mua).

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