Thương tâm: Trong lúc chơi đùa, bé trai bị bạn học chọc chìa khóa vào đầu gây chấn thương sọ não

Tin y tế 18/02/2023 13:39

Bé trai nhập viện trong tình trạng khẩn cấp, lơ mơ, choáng nặng, vết thương rỉ máu.

Thông tin từ VTV News cho hay, mẹ bệnh nhi cho biết: Bệnh nhi đang chơi đùa cùng bạn tại lớp học, trong lúc không để ý bị bạn dùng chìa khóa chọc vào đầu. Sau đó, bệnh nhi thấy đau đầu và phát hiện có vết thương chảy máu. Nhà trường nhanh chóng sơ cứu và đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Sau khi chụp phim CT sọ não có hình ảnh vỡ xương sọ, máu tụ ngoài màng cứng, dưới màng cứng trong não, trong não thùy trán trái (kích thước: 4x5cm). Sau khi hội chẩn, các bác sĩ thống nhất chẩn đoán: Vết thương sọ não với hướng xử trí mổ cấp cứu.

ThS.BS Dư Văn Nam - bác sĩ trực tiếp phẫu thuật chia sẻ: Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi được tiến hành hồi sức, mổ cấp cứu. Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành cưa xương sọ lấy máu tụ ngoài màng cứng, dưới màng cứng, trong não và đặt dẫn lưu. Đây là một ca phức tạp, nặng, cần theo dõi sát toàn trạng.

Thương tâm: Trong lúc chơi đùa, bé trai bị bạn học chọc chìa khóa vào đầu gây chấn thương sọ não - Ảnh 1
Phẫu thuật vết thương cho bệnh nhi. Ảnh: VTV News

Theo ThS.BS Nam thông tin trên Tri thức và cuộc sống cho biết, chấn thương, vết thương sọ não ở trẻ em có thể gây ra những di chứng nặng nề, thậm chí có thể tử vong. Do đó, cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần cẩn thận và lưu ý, phòng ngừa trẻ bị té ngã và chấn thương.

Sau 1 ngày được điều trị, chăm sóc tận tình, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, tỉnh hoàn toàn. Sau 11 ngày, bệnh nhi được xuất viện.

Trước đó không lâu, theo Tuổi Trẻ, một bé trai vô tình bị kéo đâm thủng hộp sọ khi chơi đùa trong lớp. 

Cụ thể, ngày 19-1, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho hay vừa tiếp nhận cấp cứu trường hợp bé P.T.H. (12 tuổi, Hà Nội) bị kéo đâm thủng hộp sọ.

Bác sĩ Trần Minh Tân - khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, cây kéo cắm chặt vào vùng thái dương phải. Kết quả chụp phim cho thấy cây kéo đâm qua xương sọ vào trong hộp sọ.

Thương tâm: Trong lúc chơi đùa, bé trai bị bạn học chọc chìa khóa vào đầu gây chấn thương sọ não - Ảnh 2
Bé trai bị đâm thủng hộp sọ. Ảnh: Tuổi Trẻ

"Các trường hợp bị dị vật đâm thủng hộp sọ có nguy cơ bị chảy máu não. Trường hợp này, vị trí của cây kéo nằm ở vùng thái dương, nơi có động mạch màng não giữa đi qua, rất có thể gây đứt động mạch, gây máu tụ ngoài màng cứng. Nếu không xử lý sớm, bệnh nhân có nguy cơ áp xe não, viêm màng não về sau", bác sĩ Tân thông tin.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã dùng kháng sinh, tiêm thuốc phòng uốn ván, làm xét nghiệm chuyển phẫu thuật. Trong ca mổ, bác sĩ mở rộng vết thương, mở xương sọ, lấy cây kéo khỏi hộp sọ của bệnh nhi, làm sạch dị vật tóc, xương vụn, lấy máu tụ, cầm máu.

"Đây cũng là bài học cho gia đình và nhà trường trong việc quản lý con em khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn, kể cả kéo thủ công. Với các trường hợp dị vật nói chung, dị vật hộp sọ nói riêng, khi sơ cứu không được rút ngay dị vật vì có thể gây chảy máu không kiểm soát được. Cần chuyển bệnh nhân đến ngay tuyến chuyên khoa để được xử lý nhanh chóng, triệt để và an toàn" - bác sĩ khuyến cáo.

Quảng Ninh: Cứu bé 6 tháng tuổi hóc mặt dây chuyền kim loại gây suy hô hấp, nôn ra máu

Quảng Ninh: Cứu bé 6 tháng tuổi hóc mặt dây chuyền kim loại gây suy hô hấp, nôn ra máu

Người nhà cho biết, em bé nghịch dây chuyền, không may nuốt vào, sau đó ho, khó thở, được gia đình đưa đi cấp cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   thủng hộp sọ chấn thương sọ não tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 5 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 8 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 14 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 15 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 36 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản