Việc cần làm khi phát hiện mắc COVID-19 trong lúc đi du lịch

Để không gia tăng ca mắc Covid-19, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ dài ngày, các chuyên gia đã đưa ra khuyến cáo.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn thông tin trên Zing News, hãy đeo khẩu trang trong suốt chuyến đi, đặc biệt là khi tham dự các sự kiện đông người, sử dụng phương tiện công cộng. Nếu không khí nơi du lịch mát mẻ và dễ chịu, hãy tắt điều hòa và mở cửa sổ để tạo sự thông thoáng cho căn phòng. Nếu sử dụng điều hòa, bạn nên bật chế độ thông gió tối đa. Trường hợp phát hiện bản thân mắc Covid-19 khi đang đi du lịch người bệnh cần đeo khẩu trang cả ngày, hạn chế tiếp xúc người xung quanh. Cách ly các thành viên gia đình, người đi chung với chuyến du lịch càng nhiều càng tốt.

Lưu ý phòng và chống COVID-19 khi đi du lịch. Ảnh: Internet Hãy ăn riêng hoặc nếu không thể, bạn nên là người ăn cuối cùng, sử dụng các dụng cụ cá nhân riêng (cốc, thìa, đũa, bát, chai nước…). Những vật dụng có dính giọt bắn của bệnh nhân (giấy ăn, khăn sau khi sử dụng) cần được vứt đi ngay. Người bệnh nên hạn chế sử dụng các dịch vụ công cộng. Nếu không thể cách ly với người thân, bạn cần mở tất cả cửa trong phòng, khởi động hệ thống thông gió, quạt để lưu thông không khí.

Ngoài ra, bạn cần theo dõi các triệu chứng. Nếu có các triệu chứng tăng nặng (sốt cao, khó thở), người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Trong thời gian du lịch, bạn có thể sử dụng các thuốc giảm triệu chứng (hạ sốt, giảm ho, xịt mũi, súc họng); đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, hoa quả. Chủ động phòng COVID-19. Ảnh: Internet Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, thay vì cố gắng đi hết các điểm du lịch đã lên kế hoạch. Các phương án di chuyển cần chuẩn bị sẵn trong trường hợp cần thiết đối với người mắc Covid-19. Cũng theo Báo Người Lao Động, các chuyên gia y tế cho biết virus SARS-CoV-2 vẫn tồn tại và khó dự báo, trong khi đó biến thể phụ của Omicron liên tục biến đổi, miễn dịch do tiêm vắc-xin COVID-19 lại giảm dần theo thời gian. Do đó, để có kỳ nghỉ lễ an toàn, người dân, du khách khi đi du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 cần chủ động thực phòng, chống COVID-19. Cụ thể: Người dân cần tiêm vắc-xin đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành y tế. Những người chưa tiêm đủ mũi vắc-xin COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế nên khẩn trương tiêm đủ. Đeo khẩu trang theo đúng hướng dẫn, thực hiện khử khuẩn thường xuyên khi đến các nơi công cộng, đông người. Khi đi du lịch người dân, du khách, nên mang theo khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, thuốc hạ sốt, giảm ho, nước muối sinh lý, dung dịch súc họng, test nhanh COVID-19... để chủ động chăm sóc bản thân khi cần thiết. Bên cạnh đó, cập nhật thường xuyên tình hình dịch và tuân thủ các khuyến cáo phòng dịch của địa phương.

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