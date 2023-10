Việc cần làm khi phát hiện mắc COVID-19 trong lúc đi du lịch

Ngoài ra, bạn cần theo dõi các triệu chứng. Nếu có các triệu chứng tăng nặng (sốt cao, khó thở), người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Trong thời gian du lịch, bạn có thể sử dụng các thuốc giảm triệu chứng (hạ sốt, giảm ho, xịt mũi, súc họng); đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, hoa quả.

Chủ động phòng COVID-19. Ảnh: Internet

Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, thay vì cố gắng đi hết các điểm du lịch đã lên kế hoạch. Các phương án di chuyển cần chuẩn bị sẵn trong trường hợp cần thiết đối với người mắc Covid-19.

Cũng theo Báo Người Lao Động, các chuyên gia y tế cho biết virus SARS-CoV-2 vẫn tồn tại và khó dự báo, trong khi đó biến thể phụ của Omicron liên tục biến đổi, miễn dịch do tiêm vắc-xin COVID-19 lại giảm dần theo thời gian. Do đó, để có kỳ nghỉ lễ an toàn, người dân, du khách khi đi du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 cần chủ động thực phòng, chống COVID-19. Cụ thể:

Người dân cần tiêm vắc-xin đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành y tế. Những người chưa tiêm đủ mũi vắc-xin COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế nên khẩn trương tiêm đủ. Đeo khẩu trang theo đúng hướng dẫn, thực hiện khử khuẩn thường xuyên khi đến các nơi công cộng, đông người.

Khi đi du lịch người dân, du khách, nên mang theo khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, thuốc hạ sốt, giảm ho, nước muối sinh lý, dung dịch súc họng, test nhanh COVID-19... để chủ động chăm sóc bản thân khi cần thiết. Bên cạnh đó, cập nhật thường xuyên tình hình dịch và tuân thủ các khuyến cáo phòng dịch của địa phương.