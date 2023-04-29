Việc tiêm đủ mũi vaccine tăng cường không giúp bạn tránh tái mắc COVID-19.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc Trung tâm Oxy cao áp thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (Bộ Quốc phòng) thông tin trên VTC, hiện có tới 500 dòng phụ của biến thể Omicron. Dòng nào gây ra triệu chứng nhẹ, không đặc hiệu và khả năng né tránh miễn dịch sẽ chiếm ưu thế. Vì vậy, việc tiêm mũi tăng cường không thể đảm bảo 100% giúp bạn tránh khỏi việc lây nhiễm COVID-19. Với những người sức khỏe bình thường, tiêm 2 mũi là đủ. Việc ăn uống đầy đủ, chịu khó vận động, nghỉ ngơi hợp lý để nâng cao sức đề kháng cũng quan trọng không kém.

Tuy nhiên, tiêm mũi tăng cường là rất cần thiết với người già, bệnh nền, suy giảm miễn dịch hay phụ nữ có thai. Điều này giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm, giảm nhẹ mức độ các triệu chứng nếu không may tái mắc COVID-19. Thời gian tiêm mũi nhắc lại có thể linh hoạt. Ví dụ Trung Quốc hiện khuyến cáo tiêm mũi nhắc lại sau 3 tháng. Các cơ quan chức năng của Bộ Y tế cũng đang soạn thảo, cập nhật những hướng dẫn và quy định mới nhất về phòng chống COVID-19, trong đó có vấn đề vaccine.

Việc tiêm mũi tăng cường không thể đảm bảo 100% giúp bạn tránh khỏi việc lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Internet Tổ chức Y tế thế giới đánh giá những người đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc từng nhiễm bệnh hầu hết đều có miễn dịch – do vaccine hoặc do mắc phải. Chính yếu tố này làm các trường hợp khi mắc bệnh có biểu hiện nhẹ hơn, ít hoặc không triệu chứng. “Theo khuyến nghị mới, cần tập trung ưu tiên tiêm chủng bảo vệ nhóm nguy cơ cao gồm người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai, bởi nếu miễn dịch của các đối tượng trên giảm dễ dẫn đến tình trạng tăng nặng, nhập viện, tử vong” – Ông Lân nhấn mạnh tên VTC. Mục tiêu của vaccine là giảm nặng, nhập viện, giảm tử vong. Ảnh: VTC "Mục tiêu của vaccine là giảm nặng, nhập viện, giảm tử vong. Tuy nhiên, các nghiên cứu về miễn dịch trên các đối tượng đã tiêm 1,2,3,4 mũi vaccine đến nay còn chưa đầy đủ. Bộ Y tế sẽ tiếp tục theo dõi trong thời gian tới. Chúng ta sẽ rà soát để làm thế nào có khuyến cáo kịp thời và đúng thời điểm", GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế thông tin trên Dân Trí. Phần lớn người dân Việt Nam tiêm 3 mũi (2 mũi cơ bản + một mũi nhắc lại). Một phần những người có suy giảm miễn dịch và cần tăng cường thêm miễn dịch cho một số vaccine thì tiêm 4 mũi (2 mũi cơ bản + một mũi bổ sung + một mũi nhắc lại). Về mũi tiêm nhắc lại, theo hướng dẫn trước đó Bộ Y tế mới quy định tiêm một mũi sau 3 tháng để tăng cường miễn dịch.

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