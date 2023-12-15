Uống trà sữa thay nước, một cô gái được phát hiện với hơn 300 viên sỏi thận

Các bác sĩ đã cho bệnh nhân uống kháng sinh, hút dịch từ thận và thực hiện phẫu thuật để loại bỏ hơn 300 viên sỏi.
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Theo Báo Tiền Phong trích dẫn trên Straitstimes, cô gái được đưa đến bệnh viện ở thành phố Đài Nam trong tình trạng sốt cao và đau dữ dội ở vùng lưng dưới.Khi siêu âm, các bác sĩ tại khoa cấp cứu phát hiện thận phải của cô bị sưng tấy vì chứa dịch và có sỏi. Kết quả xét nghiệm máu của cô cho thấy số lượng bạch cầu tăng cao.
Theo kết quả chụp CT, trong thận của cô có những viên sỏi kích thước từ 5 mm đến 2 cm.
Các bác sĩ đã chỉ định cho cô uống kháng sinh, hút dịch từ thận và thực hiện phẫu thuật để loại bỏ hơn 300 viên sỏi.
Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định sau ca phẫu thuật và được xuất viện sau vài ngày theo dõi.
Cũng theo VnExpress dẫn tin từ Mirror, Taiwan News, nhiều người đã bị sốc với bức ảnh hàng trăm viên sỏi thận này được chia sẻ trên các trang mạng xã hội.
Bác sĩ Caiyang cho biết các yếu tố về di truyền, lượng nước nạp vào cơ thể và chế độ ăn uống là những yếu tố quan trọng nhất dẫn đến hình thành sỏi thận.
Các bác sĩ tiết niệu tại Bệnh viện Chi Mei kêu gọi người dân uống nhiều nước để cơ thể có thể xử lý đầy đủ các chất như đường, muối và canxi.
Trung bình, nam giới có nguy cơ mắc sỏi thận cao gấp ba lần. Theo Lin Tsai-yang, bác sĩ tiết niệu của Bệnh viện Chi Mei, tại Đài Loan, 14,9% nam giới có khả năng phát triển sỏi thận, trong khi tỷ lệ này ở nữ giới chỉ 4,3 %.