Uống trà sữa thay nước, một cô gái được phát hiện với hơn 300 viên sỏi thận

Tin y tế 15/12/2023 11:26

Các bác sĩ đã cho bệnh nhân uống kháng sinh, hút dịch từ thận và thực hiện phẫu thuật để loại bỏ hơn 300 viên sỏi.

Theo Báo Tiền Phong trích dẫn trên Straitstimes, cô gái được đưa đến bệnh viện ở thành phố Đài Nam trong tình trạng sốt cao và đau dữ dội ở vùng lưng dưới.Khi siêu âm, các bác sĩ tại khoa cấp cứu phát hiện thận phải của cô bị sưng tấy vì chứa dịch và có sỏi. Kết quả xét nghiệm máu của cô cho thấy số lượng bạch cầu tăng cao.

Theo kết quả chụp CT, trong thận của cô có những viên sỏi kích thước từ 5 mm đến 2 cm.

Các bác sĩ đã chỉ định cho cô uống kháng sinh, hút dịch từ thận và thực hiện phẫu thuật để loại bỏ hơn 300 viên sỏi.

Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định sau ca phẫu thuật và được xuất viện sau vài ngày theo dõi.

Uống trà sữa thay nước, một cô gái được phát hiện với hơn 300 viên sỏi thận - Ảnh 1
Cô gái được phát hiện với hơn 300 viên sỏi thận. Ảnh: Tiền Phong

Cũng theo VnExpress dẫn tin từ Mirror, Taiwan News, nhiều người đã bị sốc với bức ảnh hàng trăm viên sỏi thận này được chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Bác sĩ Caiyang cho biết các yếu tố về di truyền, lượng nước nạp vào cơ thể và chế độ ăn uống là những yếu tố quan trọng nhất dẫn đến hình thành sỏi thận.

Các bác sĩ tiết niệu tại Bệnh viện Chi Mei kêu gọi người dân uống nhiều nước để cơ thể có thể xử lý đầy đủ các chất như đường, muối và canxi.

Uống trà sữa thay nước, một cô gái được phát hiện với hơn 300 viên sỏi thận - Ảnh 2

Hơn 300 viên sỏi được gắp ra khỏi thận bệnh nhân. Ảnh: VnExpress

Trung bình, nam giới có nguy cơ mắc sỏi thận cao gấp ba lần. Theo Lin Tsai-yang, bác sĩ tiết niệu của Bệnh viện Chi Mei, tại Đài Loan, 14,9% nam giới có khả năng phát triển sỏi thận, trong khi tỷ lệ này ở nữ giới chỉ 4,3 %.

 

Phú Thọ: Tá hỏa phát hiện dị vật đinh sắt sắc nhọn trong dạ dày bé gái 2 tuổi

Phú Thọ: Tá hỏa phát hiện dị vật đinh sắt sắc nhọn trong dạ dày bé gái 2 tuổi

Bé gái nhập viện nguy cấp do gia đình nghi ngờ cháu nuốt phải một chiếc đinh vít khi chơi ở nhà hàng xóm.

Xem thêm
Từ khóa:   sỏi thận uống trà sữa bệnh sỏi thận

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 39 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 12 giờ 22 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 12 giờ 24 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 12 giờ 27 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 12 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 44 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 13 giờ 29 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 14 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu