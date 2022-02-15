Tỷ lệ tiêm vắc-xin chưa đạt: 36 phường, xã tại TP.HCM tăng cấp độ dịch Covid-19

Lý giải nguyên nhân về sự gia tăng cấp độ dịch COVID-19 từ cấp 1 lên cấp 2, Sở Y tế cho biết có 4 nhóm nguyên nhân chính.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, ngày 15/2, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có báo cáo đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn cho UBND TP.HCM tuần lễ từ ngày 7/2 đến 13/2 theo quyết định 218 ngày 27/1/2022 của Bộ Y tế về Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128 ngày 11.10.2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 (đánh giá cấp độ dịch theo Quyết định mới của Bộ Y tế).

Cụ thể, kết quả thực hiện các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch Covid-19 của từng phường, xã, thị trấn tại TP.HCM cho thấy có 275/312 phường, xã, thị trấn đạt cấp độ 1 (vùng xanh). 37/312 phường xã đạt cấp độ 2 (vùng vàng), tăng 36 phường, xã, thị trấn so với cách đánh giá cũ.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Người Lao Động, lý giải nguyên nhân về sự gia tăng cấp độ dịch từ cấp 1 lên cấp 2, Sở Y tế cho biết có 4 nhóm nguyên nhân chính như sau:

-Tỉ lệ tiêm vắc-xin đủ mũi không đạt quy định sẽ bị tăng thêm 1 mức độ lây nhiễm, do đó sẽ làm tăng thêm 1 cấp độ dịch. Nhóm này có 28 phường, xã (2 phường ở quận 8; 7 phường ở quận Bình Tân, 10 phường ở quận Gò Vấp, 1 phường ở Tân Phú; 6 phường ở TP Thủ Đức; 2 xã ở huyện Hóc Môn).

-Mức độ lây nhiễm ở mức 2 nhưng khả năng đáp ứng ở mức trung bình nên cấp độ dịch sẽ là cấp 2: Nhóm này có 5 phường (3 phường ở Quận 12, 1 phường ở quận Gò Vấp và 1 xã tại huyện Nhà Bè).

-Mức độ lây nhiễm ở mức 3 và khả năng đáp ứng ở mức cao nên cấp độ dịch sẽ là cấp 2. Nhóm này có 1 phường ở quận 6.

-Tỉ lệ ca tử vong trên 100.000 dân vượt ngưỡng quy định (6 ca/100.000 dân). Do đó, đối với những phường, xã có mật độ số dân dưới 16.667 người và chỉ cần 1 ca tử vong trong tuần thì sẽ vượt ngưỡng và tăng thêm 1 cấp độ dịch. Nhóm này có 3 phường (2 phường tại quận 5 và 1 phường ở quận 8).

Ngày 15/2, Việt Nam ghi nhận 31.814 ca mắc COVID-19, tăng 2.384 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 14/02 đến 16h ngày 15/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 31.814 ca nhiễm mới, trong đó 27 ca nhập cảnh và 31.787 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.384 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 22.870 ca trong cộng đồng).

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