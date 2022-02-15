Ngày 15/2, Việt Nam ghi nhận 31.814 ca mắc COVID-19, tăng 2.384 ca so với ngày trước đó

Tin y tế 15/02/2022 17:49

Tính từ 16h ngày 14/02 đến 16h ngày 15/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 31.814 ca nhiễm mới, trong đó 27 ca nhập cảnh và 31.787 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.384 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 22.870 ca trong cộng đồng).

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 15/2, Việt Nam ghi nhận 31.814 ca mắc COVID-19.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 14/02 đến 16h ngày 15/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 31.814 ca nhiễm mới, trong đó 27 ca nhập cảnh và 31.787 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.384 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 22.870 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (3.972), Hải Dương (1.807), Hải Phòng (1.417), Nam Định (1.354), Thái Nguyên (1.294), Quảng Ninh (1.246), Ninh Bình (1.136), Vĩnh Phúc (1.135), Nghệ An (1.113), Phú Thọ (1.080), Bắc Ninh (1.041), Hòa Bình (898), Bắc Giang (855), Thanh Hóa (796), Lạng Sơn (784), Đà Nẵng (732), Bình Định (710), Lào Cai (661), Sơn La (599), Hưng Yên (596), Thái Bình (596), Quảng Nam (571), Bà Rịa - Vũng Tàu (494), Yên Bái (453), Gia Lai (437), Quảng Bình (435), Hà Tĩnh (426), Khánh Hòa (395), Tuyên Quang (373), Đắk Lắk (372), Lâm Đồng (362), Quảng Trị (349), TP. Hồ Chí Minh (341), Cao Bằng (245), Thừa Thiên Huế (244), Phú Yên (243), Hà Nam (226), Bình Phước (219), Đắk Nông (210), Kon Tum (163), Cà Mau (156), Điện Biên (155), Quảng Ngãi (154), Lai Châu (135), Hà Giang (127), Bắc Kạn (92), Bình Thuận (81), Tây Ninh (66), Bình Dương (58), Vĩnh Long (53), Trà Vinh (50), Đồng Nai (47), Kiên Giang (46), Bến Tre (43), Bạc Liêu (37), Đồng Tháp (25), Cần Thơ (22), Sóc Trăng (21), An Giang (17), Ninh Thuận (10), Tiền Giang (8 ), Long An (4).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (+465), Quảng Ninh (+354), Bình Định (+273).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Lạng Sơn (-595), Nghệ An (-272), Bình Phước (-250).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 27.330 ca/ngày.

- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 198 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (97), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.572.087 ca nhiễm, đứng thứ 34/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 26.045 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.564.888 ca, trong đó có 2.239.456 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (516.477), Bình Dương (293.201), Hà Nội (176.043), Đồng Nai (100.141), Tây Ninh (88.836).

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