TP.HCM: Hàng loạt cơ sở thẩm mỹ viện và cá nhân bị xử phạt, đình chỉ hoạt động thời gian dài

Theo thôg tin từ Zingnews, Sở Y tế TP.HCM xử phạt Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ ID Korea có địa chỉ tại 42 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM 160 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; quảng cáo dịch vụ khi chưa có giấy phép.

Phòng khám của bà Nguyễn Thị Hoa (địa chỉ tại số 14/18 hẻm C7, Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình) vi phạm lỗi khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề , cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, trong danh sách xử phạt của Thanh tra Sở Y tế TP.HCM còn có các cá nhân, đơn vị khác:

Với các vi phạm trên, ngoài số tiền phạt 80 triệu đồng, cơ sở này cũng bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 120 triệu đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm. Và đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng.

Tiếp theo, Lê Thị Ngọc Ánh và Đoàn Ngọc Lệ (cử nhân điều dưỡng ngành hộ sinh) có địa chỉ tại 70 Hùng Vương, phường 1, quận 10, bị phạt 35 triệu đồng do khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.

Ngoài ra, nhân viên Nguyễn Thị Ngọc Hiền của cơ sở trên cũng bị phạt 35 triệu đồng với lỗi khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Đặc biệt, bác sĩ chuyên khoa Sản phụ khoa Chu Thị Cảnh (chủ phòng khám tại 70 Hùng Vương) bị phạt 76,350 triệu đồng do lập sổ khám, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ; không đeo biển tên; lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM đã đình chỉ hoạt động của cơ sở trên 12 tháng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bác sĩ Cảnh trong thời hạn 3 tháng.

Ngoài các cá nhân trong danh sách xử phạt của Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, còn có Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Meta Premium có địa chỉ tại 25 Hồ Xuân Hương, phường Võ Thị Sáu, quận 3 vi phạm quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép, bị phạt 70 triệu đồng và buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, chiều ngày 5,5, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã có quyết định phạt Công ty TNHH vận chuyển cấp cứu 115 Huỳnh Quốc (dịch vụ vận chuyển cấp cứu người bệnh), địa chỉ 1287 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, tổng cộng 160 triệu đồng.

Công ty TNHH vận chuyển cấp cứu 115 Huỳnh Quốc (quận 8) - Ảnh: Tạp chí Sức khỏe cộng đồng

Do công ty cấp cứu này cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh nhưng không có giấy phép hoạt động, quảng cáo dịch vụ khi chưa có giấy phép hoạt động. Bị đình chỉ hoạt động 18 tháng, buộc tháo dỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép.

Tương tự, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng đã xử phạt Công ty TNHH Grand Korea (chăm sóc da, địa chỉ số 2 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10) 90 triệu đồng. Nguyên nhân là do không có giấy phép hoạt động. Công ty này bị đình chỉ hoạt động lĩnh vực khám chữa bệnh 18 tháng.