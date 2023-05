Cảnh báo: Hàng loạt ca tai biến do đổ xô thẩm mỹ cấp tốc

Theo thông tin từ báo Zingnews, bà T.L.T.T.T. (54 tuổi, sống ở tỉnh Đồng Nai) gặp tai biến nặng sau khi tiêm filler. Do bàn tay gầy gò, kém thẩm mỹ, người phụ nữ này muốn tiêm filler để bàn tay đầy đặn và đẹp hơn.

Do vùng môi có nhiều nếp nhăn, T. đến spa tiêm filler (chất làm đầy) để xóa nhăn. Với mức giá 3,5 triệu đồng cho một ml filler, cô gái trẻ phải nhận lại đôi môi sưng nề, đau nhức. Mặc dù đã uống thuốc giảm sưng suốt 3 ngày, tình trạng môi không cải thiện, T. phải đến bệnh viện để chữa trị.

Theo nguồn tin từ báo Dân trí, ngày 26/5, tại Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6 diễn ra tại Nghệ An, PGS.TS Lê Hữu Doanh - Giám đốc BV Da liễu Trung ương cảnh báo, các tai biến liên quan làm đẹp luôn hiện hữu. Phần lớn trường hợp tai biến đến viện khám đều do làm đẹp không an toàn tại nhiều cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.

Mỗi năm, Bệnh viện Da liễu TP.HCM tiếp nhận khoảng 600-700 ca bị tai biến khi đi thẩm mỹ da - Ảnh: Zingnews

PGS Doanh cho biết, hiện nay nhu cầu làm đẹp tăng cao, nhiều người lại tìm đến các cơ sở thẩm mỹ theo kiểu "truyền tai", người nọ làm giới thiệu cho người kia, mà không tìm hiểu đó có phải là các cơ sở được cấp phép chưa, có được phép thực hiện thủ thuật hay không... vì thế, các tai biến có nguy cơ cao xảy ra.

PGS.TS Lê Hữu Doanh - Giám đốc BV Da liễu Trung ương phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Báo Dân trí

TS.BS Vũ Thái Hà, Trưởng khoa nghiên cứu ứng dụng công nghệ tế bào gốc cho biết, nhiều người lại có xu hướng bôi đủ thể loại lên da với mục tiêu trẻ hóa, giữ mãi tuổi xuân. Tuy nhiên, bôi nhiều sản phẩm trên mặt thời gian dài, dẫn đến da dễ kích ứng, nhạy cảm, mẩn đỏ, quá trình điều trị kéo dài và rất phức tạp.

CHUYÊN GIA KHUYẾN CÁO

Khi có nhu cầu làm đẹp, mỗi người hãy đến gặp bác sĩ da liễu, chuyên khoa thẩm mỹ, lựa chọn các cơ sở điều trị chuyên khoa, được cấp phép... để được khám, tư vấn trước khi làm đẹp.

Xu hướng làm đẹp tối giản nhiều người lựa chọn. "Trong các nghiên cứu, bôi một sản phẩm bất kỳ trong khuôn mặt, dù chúng ta làm đủ mọi bước cẩn thận, từ tẩy trang, sữa rửa mặt… những sản phẩm đó có thể lưu trên da từ 7-21 ngày. Nếu bôi liên tục sẽ tích tụ nhiều và có thể gây những tác hại không mong muốn cho da", TS Hà nói.

Quy trình làm đẹp tối thiểu gồm: Làm sạch da (để chất bẩn không gây ảnh hưởng tuần hoàn da; khiến da tối màu..); dưỡng ẩm (dưỡng cả bên trong là uống nhiều nước, dưỡng bên ngoài là bôi kem dưỡng ẩm thường xuyên); kem chống nắng (giúp chống lão hóa và ảnh hưởng ánh nắng mặt trời rất lớn) được nhiều người lựa chọn.

Tùy vào từng tình trạng da mà có thêm cách chăm sóc khác theo hướng dẫn của bác sĩ da liễu. Không nên bôi chát quá nhiều thứ lên mặt sẽ gây hại cho da.