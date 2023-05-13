Hy hữu: Người phụ nữ bị biến chứng nhìn 1 vật thành 2 sau phẫu thuật

Tin y tế 13/05/2023 14:11

Ngày 13/5, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ cho biết, các bác sĩ tiếp nhận nữ bệnh nhân bị tật lé bẩm sinh 15 độ và biến chứng song thị nhìn 1 thành 2.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, bệnh nhân LT.P.T (45 tuổi, ngụ An Giang), bị dị tật lé mắt bẩm sinh 15 độ. Gần 1 năm trước, bà T. phẫu thuật mắt tại một bệnh viện ở TP.HCM. Sau phẫu thuật, tình trạng lé không hết và gây biến chứng song thị, nhìn 1 vật thành 2. Điều này, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và làm việc, buộc phải nghỉ việc, tinh thần sa sút, mặc cảm.

Sau đó, bà T. đến Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ thăm khám, được chẩn đoán mắc bệnh lý song thị sau phẫu thuật lé. Đây là một bệnh lý nguy hiểm về mắt với các biểu hiện nhìn 1 thành 2 bằng 1 hoặc cả 2 mắt.

Hy hữu: Người phụ nữ bị biến chứng nhìn 1 vật thành 2 sau phẫu thuật - Ảnh 1
Thị lực bà T. phục hồi trở lại sau khi được can thiệp phẫu thuật - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo các bác sĩ, nguyên nhân dẫn đến song thị này là do bà T. 2 mắt không được làm nghiệm pháp định thị hoàng điểm trước phẫu thuật lé, khiến hình ảnh 2 mắt thu được không cùng vị trí và não bộ nhận tín hiệu với 2 hình ảnh khác nhau.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật. Sau phẫu thuật 1 tuần, 2 mắt của bệnh nhân phục hồi, tầm nhìn trở lại bình thường. Tình trạng lé và song thị được can thiệp hiệu quả, bệnh nhân không còn triệu chứng nhìn 1 vật thành 2 vật.

Giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ - BS.CK2 Trần Văn Kết cho biết, điều trị song thị cho bệnh nhân có thể phẫu thuật, điều trị thị giác, lăng kính hoặc uống thuốc tùy vào nguyên nhân và mức độ của bệnh.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Dân trí, đầu năm 2020, ông Biện Văn Minh (60 tuổi, Tây Ninh) các bác sĩ một bệnh viện tư ở Củ Chi đã thực hiện 2 cuộc phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo. Tuy nhiên, sau phẫu thuật 2 tháng ông vẫn phải dùng nạng để di chuyển. Gần 2 năm chịu những đau đớn tột cùng vì vết thương phẫu thuật thay khớp háng bị nhiễm trùng dai dẳng đã được bác sĩ Bệnh viện FV điều trị thành công và đi lại gần như bình thường.

Hy hữu: Người phụ nữ bị biến chứng nhìn 1 vật thành 2 sau phẫu thuật - Ảnh 2

Ông Biện Văn Minh chia sẻ câu chuyện điều trị khớp háng nhiễm trùng của mình -

Ảnh: Báo Dân trí

 

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