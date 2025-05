Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 11/5, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Minh Trung (43 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Đây là nghi phạm đã phóng hỏa, gây cháy nhà cho thuê ở TP.Thủ Đức làm 3 người tử vong.

Theo Công an TP.HCM, 10 giờ ngày 10/5, các đơn vị nghiệp vụ nhận được tin báo vụ cháy nhà dân tại địa chỉ số 4/11 đường 182 (P.Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức). Căn nhà do bà N.T.T (48 tuổi, quê Nghệ An) thuê trọ và cư trú từ năm 2020 đến nay.