Đà Nẵng: Kiểm tra đột xuất cơ sở thẩm mỹ phát hiện hơn 500 túi nâng ngực không rõ nguồn gốc

Tại thời điểm trên, Công an Q.Thanh Khê phát hiện tại phòng hậu phẫu của cơ sở thẩm mỹ quốc tế Doctor Đà Nẵng có thùng rác nhưng không phân loại rác thải nguy hại theo quy định...

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 14/5, Công an Q.Thanh Khê kiểm tra đột xuất cơ sở thẩm mỹ quốc tế Doctor Đà Nẵng (số 27 đường Đào Duy Anh, Q.Thanh Khê).

Cùng ngày, Công an Q.Thanh Khê kiểm tra cơ sở thẩm mỹ Tuyết Nhung (địa chỉ K384/H1/10 đường Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê). Lúc này, lực lượng công an phát hiện tại phòng thẩm mỹ có rác thải y tế, có thùng rác nhưng không có nắp đậy theo quy định.

Cơ sở thẩm mỹ Tuyết Nhung cũng chưa đăng ký hoạt động kinh doanh thẩm mỹ và mua bán dược phẩm theo quy định.

Đáng chú ý, cơ quan công an phát hiện tại cơ sở thẩm mỹ này có 508 sản phẩm các chất làm đầy dùng trong thẩm mỹ, như túi nâng ngực các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ...

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết vào trưa 26/4, khi công khai danh sách xử phạt vi phạm hành chính bộ phận khám chữa bệnh từ ngày 21/4 đến ngày 25/4.

Theo đó, bác sỹ Hồ Phi Nhạn (chủ thẩm mỹ viện Natural, số 658 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10) bị cơ quan chức năng phát hiện 3 sai phạm, bao gồm: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; kinh doanh nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ (như thuốc, dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm, gạc y tế... với tổng giá trị lô hàng gần 14 triệu đồng); quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép.

Thẩm mỹ viện Natural, quận 10, TPHCM - Ảnh: Báo Dân trí

Với các sai phạm trên, bác sĩ Hồ Phi Nhạn bị phạt 94,5 triệu đồng, đình chỉ hoạt động thẩm mỹ viện Natural 18 tháng, tịch thu tang vật vi phạm, buộc nộp lại 2,5 triệu đồng tiền thu lợi bất hợp pháp, đồng thời buộc tháo gỡ các quảng cáo sai phạm.